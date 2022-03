Quando arriva il weekend, una delle prime cose che ci vengono in mente oltre al relax, è che avremo più tempo per fare colazione.

In effetti, questo pasto che abbiamo visto essere particolarmente importante per la salute di cuore e cervello non di rado viene saltato a piè pari.

Molti, poi, si limitano a bere un caffè al volo, magari senza nemmeno sedersi a tavola perché si è davvero di corsa.

Il fine settimana, invece, escludendo i tempi così serrati della routine è il momento giusto per fare una buona colazione, sostanziosa e nutriente.

Dimenticandoci per un attimo delle merendine e dei dolci confezionati: visto che abbiamo più tempo, potremmo cimentarci noi stessi in una preparazione speciale.

Questo non significa assolutamente passare il venerdì sera ai fornelli, tra pentole, ciotole e pirofile.

Infatti, non serve il forno per questa torta light ma golosa, che si prepara e si cuoce in tazza e che richiede pochissimi ingredienti.

Impossibile sbagliare le dosi visto che tutto viene misurato con i normalissimi cucchiai da cucina, un po’ come abbiamo visto per questi deliziosi muffin.

In più, niente attese prolungate: bastano 2 minuti in microonde per godersi la propria monoporzione e dare il benvenuto al weekend con gusto.

Per realizzare un tortino occorrono:

4 cucchiai di farina;

1 cucchiaio di zucchero di canna;

½ cucchiaio di lievito;

5 cucchiai di latte;

2 cucchiaini di burro d’arachidi;

1 cucchiaino di gocce di cioccolato

Non serve il forno per questa torta light ma golosa, senza uova e pronta in meno di 5 minuti

Cominciamo prendendo una tazza sufficientemente capiente e setacciamo al suo interno farina, zucchero e lievito, mescolando poi con una forchetta.

Aggiungiamo quindi il latte e il burro, mescolando fino a ottenere un composto che sia abbastanza denso e privo di grumi.

Non resta che versare e amalgamare anche le gocce di cioccolato, tenendone da parte qualcuna per la guarnizione finale.

È quindi tempo di mettere il tortino in microonde e lasciarlo cuocere per circa 2 minuti prima di gustarlo appena sfornato.

Consigli

Se vogliamo rendere la ricetta totalmente vegana, possiamo sostituire senza alcun problema il latte normale con quello di soia.

In alternativa alla ricetta appena proposta, possiamo arricchire l’impasto con 2 cucchiai di cacao amaro e 2 di olio per un morbidissimo tortino al cioccolato.