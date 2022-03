Il mercato del lavoro sta vivendo un momento particolare: da un lato, alcuni settori hanno ricevuto un serio danno dal periodo del Covid e fanno fatica a rialzarsi. Dall’altro, però, ci sono aziende che stanno capitalizzando al meglio sulla ripresa della vita normale e sull’allentamento delle restrizioni.

In particolare, le più importanti aziende italiane si stanno muovendo bene e stanno proponendo nuove offerte di lavoro per diplomati, ma anche per laureati.

Oggi approfondiamo le nuove opportunità di una delle principali aziende del nostro Paese, che richiede figure di diverso tipo e di diversa preparazione scolastica.

Le offerte dell’azienda italiana

Recentemente, Poste Italiane ha inserito delle nuove offerte di lavoro, che si rivolgono a vari profili.

Con quasi 130.000 dipendenti, Poste Italiane è una realtà importante e nella quale molti profili diversi possono trovare un posto.

Oggi, chi è diplomato può candidarsi per il ruolo di portalettere, con un contratto a tempo determinato, come indicato sul sito di Poste Italiane. I requisiti sono il diploma di scuola media superiore e una patente di guida. La patente è necessaria per poter guidare il mezzo aziendale con cui effettuare le consegne, che sarà un motomezzo 125 cc.

Non vengono richieste competenze professionali particolari né esperienza pregressa nel ruolo. Attualmente la ricerca è concentrata in Lombardia, ci si può candidare inviando il CV tramite il sito ufficiale dell’azienda entro il 6 marzo 2022.

Nuove offerte di lavoro per diplomati e laureati presso questa importante azienda italiana

Per quanto riguarda i laureati, invece, è in corso una ricerca per nuovi consulenti finanziari su tutto il territorio nazionale. Si ricercano laureati con spiccate capacità comunicative e un’ottima conoscenza del pacchetto Office. In questo ruolo il dipendente partecipa alla promozione e alla collocazione dei prodotti di Poste Italiane.

Per candidarsi è necessario inviare la candidatura attraverso il sito dell’azienda e sarà poi Poste Italiane a contattare eventualmente il candidato per iniziare l’iter di selezione. Coloro che superano le selezioni verranno assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e inseriti in un percorso di formazione e di affiancamento da parte di figure senior. La deadline per le candidature è il 13 marzo 2022.

