Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oramai la maggior parte degli smartphone è dual sim. Ovvero, ha la possibilità di alloggiare due schede sim nello stesso cellulare. Oggi tutti hanno almeno due numeri di cellulare. C’è chi ne ha anche tre.

In genere due numeri sono legati alla attività professionale e alla attività personale. Il problema è che sulle app di messaggistica, come WhatsApp, si può gestire solo un numero di telefono. In questo articolo si rivelerà come usare WhatsApp con due numeri diversi sullo stesso smartphone

Dual sim ma un’unica app

Per semplificare la vita a chi ha due numeri di telefono, oggi gli smartphone permettono di gestire un doppio numero contemporaneamente sullo stesso apparecchio. Questo evita di doversi portare dietro due smartphone.

Così sullo stesso apparecchio si possono gestire due numeri contemporaneamente. Ma gestire i due numeri con le app di messaggistica diventa complicato. Ci riferiamo in particolare a WhatsApp. Come usare WhatsApp con due numeri diversi sullo stesso smartphone?

Infatti questa applicazione è legata ad un solo numero di telefono e non è possibile utilizzare due numeri contemporaneamente sullo stesso WhatsApp. Questa funzione non è contemplata. E allora come fare?

Una soluzione sarebbe quella di scaricare sullo stesso device due WhatsApp, ma non è possibile. A meno che non siano due applicazioni diverse. Infatti non tutti sanno che esistono due WhatsApp diversi. La app è la stessa ma ha due vesti differenti.

Come usare WhatsApp con due numeri diversi sullo stesso smartphone

Da un po’ di tempo esistono due versioni di WhatsApp. Esiste quella tradizionale ed esiste WhatsApp Business. La prima è quella che tutti hanno sullo smartphone. E poi c’è quella business, che differisce da quella tradizionale per alcune specifiche funzionalità.

WhatsApp Business è stata pensata proprio per il mondo degli affari. La si può scaricare dallo store di Google esattamente come la versione tradizionale e coesiste sullo stesso smartphone, con quella normale.

Una volta installata sullo smartphone, si crea un account esattamente come per la versione tradizionale. Naturalmente ci si abbina il secondo numero di telefono residente sullo smartphone.

In questa maniera, in modo semplice e facile, con WhatsApp si possono gestire contemporaneamente due numeri di telefono.

Approfondimento

Come scoprire dove si trova qualcuno con WhatsApp.