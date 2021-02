Piegare i vestiti non è di certo un’attività divertente o che si fa con grande piacere. Alcuni capi poi sono più noiosi e difficili di altri da sistemare nell’armadio.

Molti di noi hanno difficoltà soprattutto a piegare le lenzuola con gli angoli. Senza i giusti accorgimenti, rischiamo di piegarle in maniera inadeguate e di riporle nell’armadio senza un senso. Questo provoca una sensazione di caos e di disordine che non è mai desiderabile se si presta attenzione alle cose di casa.

Vediamo, allora, alcuni trucchi facili per piegare le lenzuola con gli angoli. Una soluzione che molti stavano cercando e che finalmente troveranno leggendo questa guida di ProiezionidiBorsa.

Ecco i trucchi facili per piegare le lenzuola con gli angoli

Durante tutti i passaggi utili per ottenere il risultato desiderato, le lenzuola devono essere al rovescio.

Iniziamo prendendo con una mano un angolo del lato alto del letto e con l’altra mano un angolo del lato basso. Dunque, infiliamo l’uno nell’altro.

A questo punto prendiamo un terzo angolo del lenzuolo e infiliamolo sotto gli altri due.

Infine, prendiamo anche il quarto angolo e sistemiamolo sotto gli altri tre che stiamo reggendo in mano.

Ora dovremmo aver ottenuto un quadrato di stoffa, con un angolo a “L” nella parte interna del lenzuolo.

Eliminiamo la presenza di aria e stendiamo il quadrato ricavato.

Procediamo in questo modo: pieghiamo in due il lenzuolo, sovrapponendo i due lembi verso la parte interna. Per capirci, la “L” deve essere coperta dall’altro lembo, non deve quindi vedersi. Ora dovremmo aver ottenuto un rettangolo preciso.

Pieghiamolo in tre o quattro parti, a seconda dello spessore che intendiamo dare al lenzuolo. Il lenzuolo è ora piegato. Non servono ulteriori accorgimenti.

Se si riscontrano particolari difficoltà nella sistemazione delle lenzuola seguendo i passaggi descritti, possiamo fare ricorso ai numerosi tutorial presenti su YouTube.

