Il diabete di tipo 2 (o diabete mellito) è una malattia cronica di cui soffrono, purtroppo, tantissime persone. È caratterizzata da una scarsa produzione di insulina da parte del nostro organismo. Si può caratterizzare anche da una scorretta azione dell’insulina prodotta. Il risultato è un elevata quantità di glucosio nel sangue che è necessario controllare costantemente.

Il diabete di tipo 2 è una malattia che nella maggior parte dei casi interessa persone di una certa età. Le cause possono essere genetiche o ambientali (stile di vita scorretto). La maggior parte delle diagnosi vengono fatte in persone sane che fanno le analisi del sangue per un normale check-up. Purtroppo, pero, a volte una diagnosi tardiva può peggiorare la situazione. Perciò è importante fare attenzione a questi comuni problemi alla bocca che potrebbero essere sintomo di diabete di tipo 2.

Attenzione a questi comuni problemi alla bocca che potrebbero essere sintomo di diabete di tipo 2

Alcuni dei sintomi più comuni del diabete di tipo 2 si possono notare in bocca. È importante riconoscerli e consultare un medico per eventuali visite specialistiche.

parodontite: è una malattia infiammatoria della bocca che deteriora lentamente le gengive e le ossa che hanno il compito di sorreggere i denti. Viene causata principalmente dalla placca batterica che si deposita tra i denti e le gengive, infettando la gengiva. Se non curata può portare alla perdita totale dei denti;

bruciore e/o secchezza alla bocca: Il diabete di tipo 2 può provocare una sensazione costante di bruciore alla bocca o di secchezza delle fauci. Il diabete, infatti, provoca un’alterazione delle ghiandole salivarie che non secernono la quantità di saliva adeguata e portano a una minor protezione della bocca dalle infezioni;

candidosi: come già accennato, questa malattia provoca una maggiore tendenza allo sviluppo di infezioni al cavo orale. Una delle più comuni è la candidosi, chiamata anche mughetto, che può colpire la lingua ma anche il palato e la bocca.

