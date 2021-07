Con lo smartphone sempre attaccato alla mano e la voglia di condividere i nostri momenti sui social media, internet è fondamentale. Anche, banalmente, se si vuole inviare una foto su WhatsApp ai propri genitori, figli o nonni tecnologici.

Ormai le applicazioni dello smartphone funzionano con internet. Per i telefoni di ultima generazione c’è il famoso 5G, per gli altri il 4G, il 3G o addirittura E. Con il biglietto in mano e la valigia pronta, però, dobbiamo ricordarci di disattivare questa impostazione del telefono se viaggiamo in questi posti. Vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando e perché in alcuni Paesi bisogna disattivare questa funzione.

Dobbiamo ricordarci di disattivare questa impostazione del telefono se viaggiamo in questi posti

Stiamo parlando del famoso roaming dati. Questo, infatti, ci permette di utilizzare il nostro smartphone in luoghi dove il nostro operatore non esiste. È molto semplice, perché praticamente automaticamente il nostro telefono si collega ad un gestore telefonico locale.

Il roaming dati è cambiato

Se un tempo era necessario disattivarlo per viaggiare fuori dall’Europa perché sennò si subivano dei costi aggiunti, oggi non lo è più. Questo perché dal 2017 la propria offerta telefonica all’estero, che comprende quindi internet, sms e telefonate, è identica a quella del proprio Paese. Questo però se si viaggia in Europa. Ricordiamo però che il roaming senza costi scadrà a giugno 2022 e ancora non si ancora cosa succederà dopo.

Attenzione però al roaming involontario o ai Paesi fuori UE

Infatti se ad esempio abbiamo deciso di passare la vacanza al Nord Italia, dobbiamo sapere che spesso si viene collegati ai servizi telefonici della Svizzera. Questo si chiama roaming involontario e succede magari quando si è vicino al confine. Quindi è sempre meglio avere il roaming dati disattivato, perché sennò si dovranno pagare soldi in più. Bisogna disattivarlo ancora più nello specifico se si va in vacanza in Svizzera, oppure se si decide di andare al di fuori dell’Europa.

Per disattivare il roaming basta andare sulle impostazioni del telefono e disattivare i roaming dati. In questo modo siamo sicuri di non spendere soldi. È sempre bene tenerlo a mente per evitare spiacevoli sorprese.

Approfondimento

Poche sanno che è questa l’acqua da bere sopra i 45 anni per ossa forti e contrastare l’osteoporosi.