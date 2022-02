Anche una piccola ferita, se non trattata adeguatamente, può infettarsi e creare non pochi problemi.

Questo è un rischio che viene spesso sottovalutato. Si pensa infatti che solo le ferite profonde possano creare danni alla salute, mentre così non è. Perché anche le più minute e superficiali potrebbero infettarsi. Ebbene attenzione a questi segnali che devono metterci immediatamente in allerta.

Infezione

Il nostro corpo manda dei messaggi, che molti non sono in grado di comprendere, se una ferita è infetta. Vediamo quali sono. Spesso la pelle si presenta gonfia in tutta l’aria circostante. Altre volte il colore della cute lacerata è decisamente arrossato nella zona dove l’infezione comincia a formarsi.

Un altro segnale a cui bisogna prestare attenzione, che talvolta viene sottovalutato, è la temperatura. Infatti, in caso di infezione nascente, la zona della ferita è più calda rispetto a quelle circostanti. Il pericolo si fa sempre maggiore quando questo calore si diffonde. Infatti un’indicazione d’allarme da prendere immediatamente in considerazione è l’alzarsi della temperatura corporea. Dunque la febbre potrebbe essere un campanello importante e da non sottovalutare. Infatti potrebbe indicare che da una lacerazione, anche minima, si stia diffondendo un’infezione lungo tutto il corpo.

Altri due segnali da tenere in considerazione sono la comparsa di nausea e, più raramente, addirittura il vomito persistente. In presenza di queste manifestazione è importante rivolgersi, con decisa urgenza, al proprio medico curante.

Attenzione a questi segnali che solo pochi capiscono, che indicano se c’è un’infezione e cosa fare subito

Infatti, la maniera più efficace e rapida di contrastare un’infezione è assumere medicinali antagonisti dei batteri che ci colonizzano. Ovviamente il sanitario è l’unica figura che può dare indicazioni sulla terapia da seguire, in caso di infezione. In ultima analisi su quale sia l’antibiotico adatto alla situazione. Fondamentale risulta sempre seguire la terapia prescritta fino alla fine, Interrompere infatti l’assunzione di questo tipo di farmaci prima del tempo ci espone a dei rischi. Questo perché può accadere che non tutti i batteri siano stati eliminati alla scomparsa dei sintomi, Dunque non effettuare il ciclo completo di terapia per il tempo prescritto aumenta le probabilità che i batteri più resistenti siano ancora nel nostro corpo, anche in modo latente, e si sviluppino successivamente.

Cosa fare subito

È buona norma disinfettare immediatamente un taglio o un’escoriazione. Qualora non si avesse a disposizione una soluzione antibatterica possiamo lavare la zona con abbondante acqua e sapone.

