I rimedi naturali per le faccende domestiche sono sempre un’ottima idea, è necessario però che i prodotti vengano utilizzati correttamente.

All’aceto spesso si ricorre per sostituire l’ammorbidente nella lavatrice oppure al posto del brillantante per la lavastoviglie.

Finendo negli scarichi viene poi liberato nell’ambiente creando danni non indifferenti. A lungo andare inoltre la sua capacità corrosiva potrebbe danneggiare gli elettrodomestici.

4 rimedi da provare

Per sbiancare le tende a mano senza toglierle, soprattutto se si sono ingiallite o inscurite e non abbiamo voglia di smontarle, proviamo il vapore.

Gli apparecchi in commercio sono efficaci e questo metodo permette a chi soffre di allergie di tenere lontani gli acari perché il vapore li elimina. Per non rovinare la tenda è meglio che ci teniamo a una distanza di 20 cm quando utilizziamo il getto.

Se le tende si sono ingiallite o ingrigite allora dobbiamo smontarle e mettere in ammollo.

La regola del 4 funziona perfettamente, quindi mischiamo 4 cucchiai di sale grosso e 4 di acqua ossigenata in 4 litri di acqua.

Lavare le tende periodicamente aiuta a evitare che il problema si ripeta.

Se vogliamo creare un composto fai da te possiamo provare con 400 ml di acqua e 3 cucchiai di alcol a cui aggiungere 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia e 5 cucchiai di acqua ossigenata.

In questo caso l’aggiunta di bicarbonato può essere facoltativa infatti l’azione disinfettante e igienizzante è già garantita dall’alcol e dal sapone.

Per sbiancare le tende a mano senza toglierle e per pulire vetri molto sporchi, non usare aceto o bicarbonato ma rimedi più efficaci

Il bicarbonato sciolto in acqua da vita a una soluzione poco alcalina. Il potere igienizzante è limitato e non paragonabile a quello di acqua ossigenata, percarbonato, candeggina o smacchiatori.

Per sgrassare sono necessarie sostanze tensioattive che si fortificano in ambienti alcalini. Non è questo il caso.

Se sciogliamo 1 cucchiaio di borotalco in 350 ml di acqua possiamo ottenere un prodotto da spruzzare sui vetri per pulire la sporcizia senza creare aloni. Passando un foglio di carta assorbente e poi asciugando con un panno, il vetro dovrebbe tornare a splendere.

Se vogliamo creare un composto possiamo utilizzare sempre 3 cucchiai di alcol per 350 ml di acqua e aggiungere un misurino di sapone per i piatti. Dopo aver spruzzato il prodotto possiamo asciugare con un foglio di giornale.

Cerchiamo di fare in modo che non ci sia il sole quando laviamo i vetri perché asciugandosi in fretta si potrebbero creare degli aloni.

Se gli infissi sono di grandi dimensioni o sono difficilmente raggiungibili possiamo aiutarci con un tergivetro. Bisogna saperlo manovrare perché i residui di acqua potrebbero creare sgocciolii e la scomodità della posizione farci chiudere un occhio su eventuali aloni.