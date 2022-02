Cosa mangiare come spuntino per sgonfiare e depurare anche con problemi di diabete e colesterolo alto 

Seguire uno stile di vita attivo e un’alimentazione sana e variegata non sempre è semplice per chi ha una vita in continua corsa. Ma potrebbe bastare un po’ di organizzazione, e perché no, talvolta anche un po’ di buona volontà, per cominciare. Alla fine ci renderemo conto che è più semplice di come immaginavamo. Potremmo cominciare col prediligere le scale all’ascensore, andare al lavoro, ove possibile, a piedi o semplicemente parcheggiare l’auto un po’ più lontano e camminare. Peraltro camminare, secondo uno studio, oltre a far bene alla salute, potrebbe addirittura far bene alla tasca, facendoci risparmiare un po’ di soldi all’anno.

Tuttavia, oltre ad uno stile di vita attivo, è anche importante mettere nel carrello della spesa alimenti sani. Portare in cucina i prodotti stagionali, oltre a garantirci la freschezza, consente di apportare all’organismo tutte le vitamine e sostanze nutritive di cui ha bisogno. Altra regola è partire da una sana e nutriente colazione, per non arrivare affamati a pranzo, fornendo all’organismo il carburante necessario per affrontare la giornata. Anche in questo si potrebbe optare per mix a base di arancia rossa, tipicamente invernale. Ma cosa mangiare come spuntino di metà giornata per non cedere alla tentazione di dolciumi e snack grassi?

Un tris di verdure tipicamente invernali

Per non essere presi dai morsi della fame è molto importante non arrivare affamati all’ora del pranzo o della cena. Ecco perché gli spuntini durante la giornata sono fondamentali. Ma se siamo stanchi del solito yogurt potremmo optare per questo tris di verdure tipicamente invernali, ipocalorici ma ricchi di vitamine e di antiossidanti.

Potremmo preparare un gustoso pinzimonio con finocchio, radicchio e indivia. In particolare i finocchi, ideali per chi segue una dieta ipocalorica, sono ricchi di vitamine del gruppo B che favoriscono il buon funzionamento del metabolismo. Contengono sali minerali, come il potassio che aiuta a proteggere la salute cardiovascolare, nonché fosforo e calcio importanti per la salute delle ossa. Anche il radicchio rosso, ricco di acqua ma povero di calorie, ha un contenuto importante di antiossidanti e di vitamine, in particolare la vitamina K. Inoltre contiene antocianine, composti che proteggono la salute del cuore e, grazie al contenuto di fibre, ovvero l’inulina, seleziona in senso positivo il microbiota intestinale.

Infine l’indivia, anch’essa povera di calorie ma ricca di vitamine, acqua e fibre. È un’ottima fonte di acido folico, fondamentale per il benessere cardiovascolare. Grazie all’elevato contenuto d’acqua ha un effetto diuretico e depurativo.

Cosa mangiare come spuntino per sgonfiare e depurare anche con problemi di diabete e colesterolo alto

Grazie a questo tris di verdure potremmo creare un gustoso pinzimonio invernale salutare, semplice e veloce da preparare. In tal modo che ci terremo lontani da cibi grassi, contrastando le principali cause di malattie cardiovascolari, come l’obesità, il diabete e il colesterolo cattivo. Pertanto avremo bisogno di una indivia, 2 finocchi, 1 radicchio rosso, 2/3 cucchiai d’olio evo, sale e pepe q.b, qualche goccia di succo di limone. Laviamo accuratamente le verdure, tagliandole in 4 parti. In una ciotola mescoliamo insieme l’olio, il sale, il pepe, e il succo di limone battendo energicamente con una forchetta.

Disponiamo le verdure in un vassoio o in piccoli bicchieri ed il nostro pinzimonio è pronto. Pertanto se non sappiamo cosa mangiare come spuntino, questo tris di verdure potrebbe essere un’ottima scelta per contrastare grassi, colesterolo e zuccheri in eccesso.