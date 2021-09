Il cancro al colon retto è uno dei tumori più diffusi e sono in aumento le diagnosi tra i giovani adulti. Si sviluppa nella parte finale dell’apparato digerente. I medici non hanno ancora chiaro perché nasce questa forma tumorale. Sicuramente c’è una componente genetica, ma che spiega solo in minima parte la sua insorgenza.

Il problema di questo cancro è che lo si scopre una volta che è già comparso. Attualmente per individuare il tumore al colon si fanno le analisi per individuare la presenza del sangue nelle feci. Ma questo permette di rilevare il tumore quando è purtroppo già in fase già avanzata.

Il legame con i microrganismi presenti nell’apparato gastrointestinale

Tuttavia una recente ricerca sta gettando una nuova luce e può aiutare a individuare i sintomi premonitori del tumore al colon. Secondo uno studio del Dipartimento Cibio dell’Università di Trento e realizzato in collaborazione anche con Humanitas, un particolare esame delle feci potrebbe essere predittivo. Lo studio si basa sull’analisi del microbioma intestinale. Ma che cos’è esattamente il microbioma? Il microbioma intestinale è il totale dei geni dei microrganismi presenti nella flora intestinale. Un essere umano ha tra 500 e 1.000 specie di microrganismi.

Negli ultimi anni le attenzioni dei medici si sono concentrate sui microrganismi presenti nell’apparato gastrointestinale. Nell’intestino c’è la popolazione microbica più numerosa. Secondo la ricerca dell’Università di Trento, dalla variazione della composizione batterica del microbioma intestinale si possono individuare i primi segnali di tumore del colon.

Questi sono i segnali premonitori del tumore al colon e si individuano con questa analisi

La scoperta di per sé può essere una svolta non solo per la terapia ma per la prevenzione di questo cancro. Infatti attualmente con l’analisi del sangue occulto nelle feci si scopre la presenza del tumore ma già in fase avanzata. Insomma, la presenza del sangue nelle feci ci dice che c’è un tumore in atto ma non ci aiuta nella prevenzione. Invece, secondo questa ricerca, l’analisi della mutazione del microbioma intestinale ci permette di individuare i segnali premonitori di un tumore al colon.

La ricerca si è basata su un’analisi di circa un migliaio di campioni fecali di persone affette da questa malattia. Nelle feci di queste persone sono stati individuati una decina di ceppi di batteri in comune, che segnalano l’insorgenza del tumore. Con un’analisi del microbioma è possibile individuare i rischi d’insorgenza del tumore se questi ceppi di batteri sono presenti. Questi sono i segnali premonitori del tumore al colon e si individuano grazie a questa analisi della flora intestinale.

I medici sono concordi sul fatto che tra le cause del tumore al colon ci sono le abitudini alimentari e lo stile di vita. Una dieta corretta può essere utile per prevenire questa terribile forma tumorale. Non è un segreto che queste sostanze alimentari aumentano il rischio di cancro al colon in modo esponenziale.

