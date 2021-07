Spesso e volentieri molti di noi si preoccupano per la propria salute e per quella dei propri cari. Non sono però consapevoli che a volte metterla in pericolo è più facile di quanto sembri. Ci sono infatti delle cose maneggiamo tutti giorni che risultano nocive per il nostro organismo. Per questo motivo oggi spieghiamo quali prodotti e mobili è meglio evitare di tenere nel proprio appartamento. Bisogna infatti fare attenzione a questi oggetti che molti hanno in casa potrebbero essere pericolosi per la salute.

Vediamo insieme quali sono e se è il caso di sbarazzarcene.

Attenzione a questi oggetti che molti hanno in casa potrebbero essere pericolosi per la salute

La maggior parte della gente pensa che per pulire o per disinfestare siano necessari dei prodotti chimici. Questo per fortuna non è vero: ci sono molti rimedi naturali che sono altrettanto efficaci e che non hanno controindicazioni per la nostra salute. Stiamo parlando dell’esempio di aceto e limone, ingredienti molto presenti nei nostri articoli riguardanti le faccende domestiche. Oppure anche di certe erbe aromatiche che sono perfette per combattere gli insetti. Ora però che abbiamo fornito delle possibili soluzioni passiamo ad una breve lista gli articoli per la casa potenzialmente tossici.

Un breve elenco da guardare con sospetto

In primis e stiamo parlando degli articoli deodoranti e dei pesticidi. Nei primi e nei secondi rientrano gli spray da applicare negli ambienti, ma ci sono anche i prodotti contro le tarme che mettiamo a stretto contatto con i nostri vestiti. Parliamo ad esempio della naftalina. Questo materiale potrebbe provocare diversi spiacevoli effetti collaterali se utilizzato in maniera eccessiva. Potrebbe, infatti, portare a nausea e diarrea ed è classificata come potenziale cancerogeno.

Non ci sono ancora delle certezze a riguardo ma secondo la Comunità Europea è da utilizzare con parsimonia. Infine anche i mobili in truciolato sono da evitare perché contengono formaldeide. Questa può provocare difficoltà di respirazione.

