Chiunque abbia una casa in campagna si trova spesso a combattere con ogni tipo di ragno o insetto. Questi, infatti, entrano all’interno delle abitazioni spesso in cerca di calore o di cibo.

Oltre a consigliare un’adeguata pulizia delle stanze, oggi spieghiamo come preparare un repellente a costo zero con un ingrediente estremamente basico. Parliamo, infatti, di come questa spezia, che tutti noi abbiamo in cucina, è formidabile contro le formiche e altri fastidiosi insetti.

I pesticidi chimici

Una delle soluzioni più in voga per eliminare fastidiosi visitatori dagli ambienti casalinghi, o dal proprio appezzamento verde, è sicuramente l’insetticida. Questo deterrente però, oltre a essere abbastanza costoso, non è sicuramente salutare nemmeno per gli esseri umani.

Infatti un uso eccessivo e indiscriminato può portare a effetti deleteri sulla salute. È molto sconsigliato inalarlo o entrarci in contatto senza l’uso di adeguate protezioni.

Quindi, soprattutto se abbiamo in casa dei bambini, o degli anziani, è meglio affidarsi a dei rimedi totalmente naturali. Che per noi risultano totalmente inoffensivi.

Il repellente che ognuno di noi ha in cucina

Di che cosa stiamo parlando? Di uno degli insaporitori più utilizzati degli italiani: il pepe nero. Ebbene, il suo aroma, essendo molto pungente, risulta particolarmente fastidioso per le formiche. Spargerne qualche manciata nei luoghi più frequentati da questi insetti sarà una garanzia per allontanarli in maniera del tutto definitiva.

Se si vuole avere un effetto ancora più potente, l’ideale è prendere la polvere di pepe e mescolarla con quella di peperoncino in eguale quantità. L’utilizzo di quest’ultima, però, richiede certe cautele. Soprattutto se si vive con degli infanti.

Oggi abbiamo spiegato perchè questa spezia che tutti noi abbiamo in cucina è formidabile contro le formiche e altri fastidiosi insetti. Se si desidera scoprire, invece, come fare del bene alle nostre piante da appartamento, consigliamo di consultare questo articolo: “Per salvare un’orchidea in fin di vita basta quest’oggetto che tutti abbiamo in cucina“.