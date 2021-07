Come ben sappiamo, ciò che mangiamo ogni giorno ha un forte impatto nel trattamento e la prevenzione dei tumori, anche sul tumore al seno.

È da circa 15 anni che gli scienziati studiano, il legame esistente tra questa particolare dieta ed il tumore. In questo articolo vedremo perché è questa la dieta da abbinare alla terapia ormonale, per arrestare la crescita del tumore al seno.

La dieta mima-digiuno, secondo lo studio effettuato, può potenziare gli effetti delle cure ormonali date dall’oncologo. È una dieta ipocalorica a base vegetale, da fare in combinazione alle terapie ormonali. I ricercatori hanno eseguito il test su un piccolo numero di pazienti umani e sugli animali. In Italia, le donne che seguono una terapia ormonale sono circa 400.000.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature ed è opera di una collaborazione dell’IFOM (Istituto FIRC di Oncologia Molecolare) di Milano e dal policlinico universitario San Martino di Genova, con l’appoggio dell’AIRC (Fondazione per la Ricerca sul Cancro). Il team ha condotto gli studi su 36 pazienti, ed i risultati sono stati eccellenti. Cicli di dieta della durata di sei mesi, hanno influenzato e diminuito la crescita delle cellule tumorali. Fino ad ora, gli esperimenti erano stati eseguiti su topolini e in cellule in coltura ottenendo buoni risultati.

La dieta consiste nel seguire un regime alimentare vegano ipercalorico che provoca una diminuzione dei livelli di glucosio, di leptina, l’ormone che regola la sazietà, e di insulina. Tutti elementi che favoriscono la proliferazione delle cellule del tumore della mammella.

Adottarla non provoca effetti collaterali importanti. Inoltre, se si associa dell’attività fisica moderata tra un ciclo e l’altro, consente un miglioramento del fisico grazie alla riduzione della massa grassa e all’aumento della massa magra.