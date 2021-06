Molti di noi si stanno occupando di giardinaggio dall’inizio della quarantena. Gli amanti delle piante si trovano però a combattere contro mille incognite ed imprevisti. Uno di questi è sicuramente rappresentato dagli animaletti che infestano le piante e ne mangiano le foglie.

Per fortuna esistono dei rimedi molto semplici da mettere in atto senza dover sborsare troppi soldi. Infatti allontanare afidi, pidocchi e parassiti dalle piante è facile con questo metodo naturale. Vediamo insieme cosa possiamo fare per liberarci di questi fastidiosi visitatori.

Un metodo intelligente per potere eliminare molti tipi di parassiti è la guerra biologica. In questo modo, infatti, si posano sulle nostre piante delle larve. Queste, quando poi si sviluppano, diventano dei predatori e mangiano gli afidi senza però danneggiare il nostro giardino.

Un esemplare molto utilizzato in questi casi è la coccinella. Questi adorabili insettini sono conosciuti per portare fortuna ma allo stato larvale divorano quasi 100 pidocchi al giorno, quando giungono alla maturità il numero diminuisce ma potendo spostarsi riescono a stanarne di più.

Dove acquistare le coccinelle

Molti Lettori si staranno chiedendo come fare ad attrarre le coccinelle nei propri vasi. Per fortuna non ce n’è bisogno.

Basta semplicemente recarsi in negozi specializzati e comprare le uova, le larve o direttamente gli esemplari adulti. Oggi esiste anche la possibilità di farsele spedire direttamente a casa propria utilizzando l’e-commerce di siti affidabili

Ognuna delle opzioni presentate ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi e quindi è meglio sempre chiedere consiglio ad un esperto.

Il periodo consigliato in cui compiere questa operazione è compreso fra i primi di maggio e la fine ottobre. Infatti la temperatura deve essere tassativamente superiore ai 14 gradi.

