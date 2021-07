Negli ultimi giorni, Noi della Redazione stiamo parlando molto della cura dell’organismo e del corpo dalla testa ai piedi. I nostri Esperti di salute e benessere si sono concentrati in particolare su alcuni organi come il fegato, depuratore di scorie ed altre sostanze nocive. In un precedente articolo abbiamo parlato di un ortaggio e di una pianta utili nel contrasto alle malattie epatiche, il carciofo e il cardo mariano.

Allo stesso modo, una corretta alimentazione ed uno stile di vita attivo proteggono il fegato dalle malattie e aiutano a restare in salute.

C’è però una parte del corpo che più di altre necessita di un ottimo trattamento, per poter stare bene a 360 gradi. Lo chiamano anche il “secondo cervello”, perché accumula tutte le gioie e i malesseri della nostra vita quotidiana. Probabilmente qualche Lettore avrà già ben intuito, ma vediamo nel dettaglio a cosa ci stiamo riferendo.

Mai sottovalutare questa parte del corpo perché da qui dipende il nostro benessere psicofisico

Ci riferiamo, ovviamente, allo stomaco, il centro di ogni nostra emozione e sensazione. Nello stomaco si concentrano la rabbia, il dolore, la felicità, l’agitazione, l’eccitazione, la paura. Oltre a quanto legato al nostro stato psicologico, negli ultimi anni si assiste sempre di più all’insorgere di malattie e disturbi intestinali. Sarà per ciò che mangiamo e per come lo mangiamo, vista la frenesia dei tempi moderni e l’aumento del consumo di cibi già pronti. D’altra parte, un semplice mal di pancia rischia di compromettere le nostre giornate, alterando l’umore e limitandoci nei movimenti.

Quando la pancia sta bene, anche il corpo ne risente. Ecco perché non bisogna mai sottovalutare questa parte del corpo perché da qui dipende il nostro benessere psicofisico.

Mangiare bene ed evitare lo stress eccessivo basteranno per avere uno stomaco di ferro e un umore assolutamente zen.