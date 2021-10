L’antenata della lavatrice moderna fu prodotta negli Stati Uniti nel 1907 e lanciata da Alva Fisher. Nel 1945 fa il suo ingresso anche nelle case degli italiani e da allora nessuno vuole più farne a meno!

Comoda e veloce, la lavatrice è una vera salvezza per il bucato e anche per chi si occupa delle faccende domestiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Oggigiorno, esistono tantissimi modelli, anche più ecologici e meno dispendiosi. Prodotti ai quali è possibile affidare anche i vestiti più sporchi. In un batter d’occhio e con un solo lavaggio avremo capi pulitissimi e profumati.

In commercio esistono molteplici prodotti adatti alla lavatrice e ottimi per sbiancare e igienizzare il bucato.

Allo stesso tempo, però, cresce il numero delle persone che vogliono risparmiare sulla spesa dei detersivi per il bucato. Dunque, è sempre aperta la caccia all’ultimo trucchetto o rimedio naturale che promette bucato splendente in poco tempo.

Ad esempio, ecco 2 trucchetti semplici e veloci per un bucato sempre fresco, pulito e profumatissimo in 1 minuto.

Inoltre, sembra incredibile ma per un bucato sempre pulito, morbidissimo e profumato possono bastare anche 5 minuti, grazie a questo ingrediente che quasi tutti abbiamo in casa.

In pochi, però, sanno che bisogna fare attenzione a quest’errore banale ma che in molti commettono perché potrebbe rovinare per sempre la lavatrice.

Un pericolo da non sottovalutare

Tra gli ingredienti naturali molto gettonati per il bucato, spicca l’aceto. Un grande alleato nelle pulizie domestiche. Inoltre, è un prodotto che non inquina.

Basterà aggiungere circa 100 ml ( un mezzo bicchiere) in lavatrice per un bucato pulito e fresco. Senza ‘altro, dunque, l’aceto è un buon metodo per lavare e profumare il bucato, tuttavia sono in molti a commettere un errore pericoloso senza saperlo

Attenzione a quest’errore banale ma che in molti commettono perché potrebbe rovinare per sempre la lavatrice

Non tutti sanno che l’aceto è una sostanza considerata acida. Per questo motivo non andrebbe mai versato direttamente all’interno della vaschetta del detersivo. Un’abitudine, invece, molto comune perché facile e veloce.

Il motivo sostanziale per cui sarebbe meglio evitare di versare l’aceto nella vaschetta è che stiamo parlando di una sostanza alcalina. Tale ingrediente sembrerebbe danneggiare le tubature della lavatrice. Il pericolo è che, dopo molti cicli di lavaggio, l’aceto possa corrodere i tubi dell’elettrodomestico. Una possibilità che è meglio evitare, versando la sostanza direttamente sul bucato. In questo modo si potrà sfruttare l’azione dell’aceto senza la paura di danneggiare in qualche modo la lavatrice.

Approfondimento