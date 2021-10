A chi non è mai capitato di dover preparare qualcosa di buono in pochi minuti e non saper proprio da dove cominciare?

Cosa preparare quando non c’è tempo per andare a fare la spesa, ma si vuole comunque fare un figurone con gli ospiti che stanno per arrivare?

Bene, niente panico! In queste situazioni l’unica cosa da fare è cercare tra gli ingredienti che abbiamo in casa qualcosa che può fare al caso nostro.

Per scongiurare figuracce ed essere sempre sicuri di poter inventare qualcosa di buono per gli ospiti in tempi record, la pasta sfoglia può essere un buon asso nella manica.

Ad esempio, ecco come preparare questa torta salata di stagione che sta facendo impazzire tutti.

Tuttavia, anche senza la scorta di pasta sfoglia possiamo creare piatti sfiziosi e veloci, adatti all’occasione.

Questa torta salata senza sfoglia, ad esempio, è la più buona del momento e si prepara in appena 20 minuti.

Per portare in tavola una ricetta buona e svuota frigo, ecco la torta salata 5 minuti senza lievitazione, l’idea geniale per pranzi o cene veloci e ricchi di gusto.

Una ricetta semplicissima che tutti possono replicare facilmente e che prevede l’utilizzo del lievito istantaneo per velocizzare i tempi.

Di seguito, tutto l’occorrente per questa bontà.

Ingredienti

2 uova;

250 g di farina 00;

250 ml di latte;

70 g di prosciutto cotto a cubetti;

50 g di formaggio pecorino o parmigiano;

50 ml di olio di semi di mais;

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate;

1 cucchiaino di sale;

semi di sesamo e pepe q.b.

Procedimento

Innanzitutto, in una ciotola versare la farina, poi il latte e l’olio a filo. Si consiglia di utilizzare le fruste elettriche per amalgamare gli ingredienti. In questo modo si eviteranno i grumi.

In un’altra ciotola lavorare le uova e poi versarle al composto precedente. Mescolare con cura e poi aggiungere il lievito, il pepe e un cucchiaino di sale.

A questo punto unire il ripieno, in questo caso prosciutto tagliato a dadini e formaggio in scaglie. (Per il ripieno si possono usare moltissimi altri prodotti che abbiamo ne nostro frigo e che dobbiamo consumare al più presto).

Mescolare con un cucchiaio gli ingredienti. Successivamente, prendere una tortiera ricoperta da carta da forno. Versare il composto e cospargere con il sesamo.

In 5 minuti la torta sarà pronta. Non resterà che riporla in forno e farla cuocere a 180° per 20 minuti.

