Molti di noi sono amanti di tisane, decotti, the e tutto quello che ci riscalda e ci rilassa dopo una lunga giornata. In questo periodo ancora caratterizzato da giornate mediamente fredde, molti si dedicano ancora alla preparazione di infusi e tisane. Ogni tisana ha il suo aroma inconfondibile ed ognuno di questi contribuisce con le sue benefiche proprietà a darci giovamento.

Pensiamo alla camomilla che con il suo effetto rilassante concilia il sonno, al the che con il suo potere stimolante sostituisce il caffè. Pensiamo a tutte quelle tisane che assumiamo anche per favorire la digestione quando ci sentiamo troppo appesantiti dopo un’abbuffata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In vari articoli abbiamo indicato l’effetto benefico di questa o quell’altra tisana. Con questo testo, invece vogliamo, senza creare allarmismi, rendere consapevoli i Lettori che bere troppe tisane alcune volte può essere dannoso alla salute.

Attenzione a queste 2 tisane che molti bevono ma che in alcuni casi non fanno bene alla salute. Bevanda a base di ginseng

Come già detto esistono varie tisane, decotti e infusi che grazie alle loro proprietà benefiche ci fanno stare bene.

Tra queste menzioniamo le tisane a base di ginseng che nei periodi di affaticamento e stanchezza dona la giusta energia per affrontare la giornata. Il ginseng inoltre rafforza e tonifica l’organismo.

Per tutte queste proprietà alcuni hanno scelto di sostituire il caffè con questo prodotto naturale.

Ma pochi sanno che se consumato in dosi eccessive, la tisana a base di ginseng contribuisce a irritabilità, tachicardia, ipertensione e insonnia. Quindi per poter godere degli effetti positivi del ginseng consigliamo di consumare le tisane con moderazione.

Bevanda a base di liquirizia

La tisana a base di liquirizia è spesso consumata per depurare l’organismo, il suo gusto è piacevole e rinfrescante. In commercio non troviamo solo le tisane ma anche i bastoncini oppure il succo alla liquirizia. Oltre ad essere depurativa questa è anche diuretica, digestiva e gode anche di proprietà antinfiammatorie.

Se consumato in dosi eccessive però la tisana alla liquirizia può avere degli effetti collaterali sull’assorbimento di minerali importanti, come ad esempio il potassio. Inoltre, il consumo sconsiderato può favorire la ritenzione idrica e l’ipertensione.

La liquirizia è fortemente sconsigliata per chi soffre di ipertensione, per chi è in stato di gravidanza e per chi soffre di anemia. Dunque, attenzione a queste 2 tisane che molti bevono ma che in alcuni casi non fanno bene alla salute.