Basilico, rosmarino e salvia. Curcuma, zenzero e aglio. Acetosella e lupino. Solo per fare alcuni nomi di piante e fiori benefici comuni sulle nostre tavole. Ma, possiamo anche vivere alla grande e stare bene approfittando delle virtù di queste piante dai nomi strani. Ad esempio: il guggul. Che, letto così assomiglia più al nome di qualche mostro dei film fantasy, invece è uno straordinario antinfiammatorio naturale. Vediamo questo insolito elenco di erbe benefiche, tutte disponibili anche on line, nell’articolo dei nostri Esperti.

Il guggul della medicina ayurvedica

Vivere alla grande e stare bene approfittando delle virtù di queste piante dai nomi strani, partendo proprio dal guggul. È una delle erbe più usate nella medicina ayurvedica. In Oriente la considerano un’erba disintossicante, perfetta per abbassare anche il colesterolo. Non solo, perché è indicata per la lotta ai reumatismi e ai dolori dell’età. Acquistabile in comode compresse e in polvere solubile. Non prendiamola però senza il parere medico, perché potrebbe avere delle controindicazioni per chi assume farmaci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’incenso indiano che aiuta la digestione

Quando scriviamo di incenso, pensiamo ai profumatori della casa. L’incenso indiano, o, Boswelia, è invece una pianta nota per le proprietà alleate della digestione. Sono proprio gli acidi boswellici, a cui deve il suo nome, utili nel fermare i virus che aggrediscono il nostro organismo. Valida e conosciuta anche per la lotta ai dolori e alle infiammazioni degli arti, è disponibile in capsule, compresse, ma anche in versione olio essenziale.

Il Partenio che aiuta le donne

Chiudiamo con una pianta, il cui fiore, il Partenio, è conosciuto da secoli, come antidolorifico naturale. Nell’antichità era uno dei mezzi naturali per calmare i dolori del ciclo mestruale femminile. Il partenolide, principio attivo di cui è ricco, viene anche utilizzato per placare i dolori delle emicranie e delle cervicalgie. Acquistabile in comode capsule, ma, ricordiamo, sempre previa assistenza medica.

Approfondimento

Chissà quante volte passiamo vicino a queste piante spontanee senza immaginarne nemmeno i benefici che hanno