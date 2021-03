Sarà capitato a tutti di soffrire di per un certo periodo di meteorismo o aerofagia. La sensazione che si prova è di gonfiore addominale e di costante presenza di gas intestinali.

In certe situazioni ci si sente anche in imbarazzo, per questo è bene sapere cosa mangiare e bere per eliminare i fastidiosi gas intestinali.

I gas intestinali come anche la pancia gonfia derivano da una scorretta alimentazione e da ritmi di vita frenetici. Sicuramente mangiare i pasti in maniera veloce, bere bevande gassate e mangiare cibi ricchi di zuccheri può determinare gonfiore addominale e gas intestinali.

Con questo articolo, noi di ProiezionidiBorsa vogliamo indicare cosa mangiare e bere per eliminare i fastidiosi gas intestinali.

Quantomeno l’applicare questi semplici consigli potrà aiutare ad alleviare il problema di chi ne soffre.

Carbone vegetale

Il carbone vegetale è una sostanza naturale che risulta essere utile per l’assorbimento dei gas intestinali.

Questo è in grado, attraverso le sue particelle di trattenere l’aria che si sviluppa nel nostro intestino evitando cosi il gonfiore addominale.

É inoltre utile per spegnere i bruciori come acidità o gastrite il carbone vegetale non rientra tra i rimedi carminativi, ma risulta comunque molto efficace.

Il carbone vegetale lo possiamo trovare in farmacia ed anche in erboristeria.

Tisane carminative

Anche le tisane ci vengono in soccorso per combattere i gas intestinali, tra queste troviamo quella al cardamomo, zenzero, finocchio, camomilla, menta ed altro.

Il consiglio è quello di consumare una di queste tisane a fine pasto cosi da ridurre i gas intestinali.

Tra tutte noi consigliamo la tisana carminativa al finocchio, esso ha un effetto antispasmodico, riduce la tensione addominale e da sollievo dal dolore.

Frutta

Assumere la frutta fa sempre bene, meglio se consumata lontano dai pasti cosi da diminuire il senso di gonfiore addominale.

Tra la frutta che aiuta ad eliminare i fastidiosi gas intestinali abbiamo la papaya, l’avocado, l’ananas ed i mirtilli. Quest’ultimi grazie alla sua azione antifermentativa si rivela un ottimo alleato contro il gonfiore addominale.

Ecco cosa mangiare e bere per eliminare i fastidiosi gas intestinali.