Gli appassionati di giardinaggio sanno bene quanto difficile sia tenere in ordine e in salute il giardino. Tra insetti nocivi, parassiti, funghi e lumache gli agenti aggressori sono davvero molti. Non dobbiamo sottovalutare però il pericolo delle piante infestanti, che potrebbero arrivare nel nostro giardino e rovinarlo irrimediabilmente. Una volta che alcune piante si insediano potrebbe essere molto difficile rimuoverle, pertanto dobbiamo fare molta attenzione.

Oggi vediamo perché dobbiamo fare attenzione a questa pianta infestante che potrebbe rovinarci il giardino.

Un’erba malefica che viene da Oriente

Già considerata da molti la peggior pianta invasiva del mondo, la specie di cui parleremo oggi è celebre per la velocità con cui infesta e si propaga. Questa pianta arriva dal Giappone ma ha invaso letteralmente gli altri continenti.

Giunta in Europa per essere coltivata a scopi ornamentali, la Reynoutria japonica si è diffusa a macchia d’olio, riproducendosi ad una velocità incredibile. Questa pianta, diffusissima ormai nelle nostre campagne e nei nostri boschi è anche conosciuta col nome di Poligono del Giappone o Fallopia Giapponese.

Questa pianta appartiene alla famiglia delle Polygonacee, proprio come una pianta commestibile molto diffusa come il grano saraceno.

Attenzione a questa pianta infestante che potrebbe rovinarci il giardino

Dato che questa pianta è molto diffusa e lo è praticamente in tutta Italia, dobbiamo fare molta attenzione che non arrivi anche nel nostro orto o giardino.

La diffusione così rapida e aggressiva della Reynoutria è dovuta ai suoi rizomi piccolissimi in grado di sopravvivere a lungo e di compiere lunghi viaggi.

Il modo migliore per evitare che ci invada è prevenire che si insedi, evitando di compiere spostamenti di terra da un luogo all’altro.

Una volta che si insedia, l’unica alternativa è l’eradicazione, che però può essere difficoltosa proprio per le straordinarie capacità di sopravvivenza delle radici.

Prevenire, in questo caso come sempre, è meglio che curare!

