Nel corso degli ultimi due anni, moltissimi di noi hanno imparato a comprare online. I lockdown e le chiusure dei negozi fisici ci hanno costretto ad acquistare su internet anche i beni di prima necessità. Per tanti è stata un’opportunità per migliorare le proprie competenze informatiche e fare ottimi affari. Per altri, invece, l’e-commerce si è rivelato un’arma a doppio taglio. Non si contano, infatti, le truffe informatiche che hanno colpito decine di persone, spesso svuotando il conto corrente o semplicemente rubando i dati sensibili. L’ultima è arrivata pochi giorni fa e riguarda una delle principali piattaforme di commercio online. Quindi attenzione a questa nuova pericolosissima truffa che con un solo sms ci svuota il conto corrente. Impariamo a riconoscerla e soprattutto segnaliamola alle autorità se ne siamo colpiti. Ne va del nostro portafoglio e della nostra privacy.

Ci stiamo avvicinando a grandi passi al Black Friday e come da pronostico si stanno moltiplicando i tentativi di truffa informatica. L’ultimo in ordine di tempo riguarda Amazon, forse il sito più usato per comprare online, vittima come noi di questa situazione.

In questi giorni, moltissimi stanno ricevendo un sms con mittente Amazon, che avvisa di problemi tecnici legati a un pacco in attesa di consegna. Per risolverli viene inviato un link da aprire e in cui inserire i propri dati personali.

Non ci facciamo convincere e non clicchiamo sul link. Amazon e tutte le altre piattaforme online non usano gli sms per parlare con i propri utenti. È solo l’ennesimo tentativo di furto dei dati sensibili e del numero di conto corrente.

Come riconoscere la truffa di Amazon e come comportarsi

Riconoscere questa recente truffa non è molto difficile. Se vediamo che il problema di consegna è spiegato con termini vaghi e senza riferimenti precisi, siamo davanti a malintenzionati. Un sito di livello mondiale come Amazon non lascia nulla al caso. Non ci facciamo ingannare dal nostro nome e cognome nel testo dell’sms. È solo un astuto trucco per far sembrare l’ennesimo tentativo di phishing più credibile.

Diffidiamo anche se il problema viene definito “urgente”. Gli hacker sanno di essere a rischio e molto spesso il successo della loro truffa dipende dalla velocità con cui clicchiamo sul link.

Evitiamo sempre di aprire gli sms che arrivano da Amazon e a maggior ragione di cliccare sui link indicati. È la forma di difesa più efficace. Se vogliamo essere più sicuri, possiamo anche attivare il filtro anti-spam installato in moltissimi smartphone di ultima generazione.

Se abbiamo ricevuto il messaggio incriminato, dovremmo segnalarlo anche alle autorità e alla Polizia Postale. Faremo il nostro dovere civico e probabilmente salveremo le finanze di molte persone.

