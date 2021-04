Grazie alla diffusione di internet i social network negli ultimi anni sono entrati a far parte della nostra vita in modo straordinario. Su di essi si collezionano ricordi, si fanno amicizie e sempre più spesso nascono relazioni d’amore. Ma negli ultimi anni questi strumenti sono diventati anche dei veri e propri luoghi di lavoro, delle fonti di guadagno straordinarie. Difendere il proprio account non è quindi solo una questione di privacy ma per alcuni è proprio da considerarsi di vitale importanza.

Attenzione a questa mail perché si rischia di perdere il proprio profilo social e di far finire in rete i propri dati personali ed essere vittime di una truffa

Proprio a testimonianza dell’importanza di questi dati nell’ultimo periodo c’è stato un vero e proprio boom di account social hackerati. Questo perché i dati raccolti hanno un loro prolifico mercato online ma anche perché si possono sottoporre i proprietari a ricatto. Più persone, infatti, si sono viste chiedere denaro in cambio del proprio account rubato.

Avvengono con metodi ingegnosi ma anche piuttosto semplici

Con le truffe si fa leva sulla fiducia ma anche sull’ingenuità degli utenti che spesso dimenticano la regola fondamentale: mai dare le proprie chiavi di accesso.

In particolare, molti personaggi più o meno famosi hanno visto hackerare il loro profilo a causa di una banalissima mail. In questa comunicazione apparentemente proveniente proprio dal social network si notano delle attività non consentite dalla piattaforma. Per non vedersi bloccato il profilo si doveva compilare un form allegato con tutti i propri dati. Quindi anche la password. Molte persone, vista la grafica esattamente identica a quella del social, ci sono cascate e hanno così perso il possesso del proprio profilo. In cambio si chiedeva un riscatto, più o meno sostanzioso a seconda della vittima, da pagarsi in bitcoin.

Tornare in possesso del proprio account non è cosa facile, quindi, è importante tenere sempre a mente che la password non deve mai essere rivelata.

