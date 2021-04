Le melanzane a volte risultano essere uno degli ingredienti della ricetta a toglierci più tempo; non tanto per la pulizia e il taglio, quanto per la loro cottura. Tanti modi per cucinarle e tante forme da potergli dare, ma esiste un metodo alternativo. In pochi sanno questo semplice segreto per cuocere delle melanzane gustose in meno di cinque minuti. La loro realizzazione non si distacca di molto dal modo in cui siamo abituati a cucinarle, ma una peculiarità ne riduce drasticamente i tempi di cottura.

In pochi sanno di questo semplice segreto per cuocere delle melanzane gustose in meno di cinque minuti

Seppure molto usato nella cucina asiatica, questo attrezzo in Italia non viene spesso preso in considerazione. Stiamo parlando del wok, il nostro segreto per la cottura veloce. La sua forma e la composizione gli permettono di distribuire il calore in modo omogeneo e di mantenerlo a lungo. Ci basterà avere dimestichezza con questo strumento per cucinare rapidamente qualsiasi tipo di verdura, non solo le melanzane. Vi proponiamo, dunque, una cottura semplice e veloce di questo ortaggio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come fare

Per prima cosa tagliamo le melanzane a cubetti non troppo piccoli. Nel frattempo, mettiamo a scaldare il wok sul fuoco con un filo d’olio d’oliva. Fattosi caldo procediamo portando i cubetti precedentemente tagliati nel wok. Facciamoli saltare un poco e copriamo con un coperchio. Questo passaggio permetterà l’evaporazione dell’acqua interna delle melanzane, velocizzando di molto il processo di cottura. Una volta diventate più scure, quindi prive dell’acqua iniziale, le saltiamo nel wok a fuoco alto e senza coperchio, fino a quando queste non saranno pronte. In quest’ultima fase di cottura possiamo aggiungere, volendo, uno spicchio d’aglio per insaporire il tutto. La nostra pietanza sarà servita in meno di 5-6 minuti, portando a tavola un piatto gustoso, semplice e veloce.

C’è un altro segreto che ancora in pochi conoscono e che riguarda le piante. Grazie a queste app uniche avremo un assistente personale che ci ricorderà puntualmente delle nostre creature.