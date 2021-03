Nell’ultimo anno la necessità di avere una linea internet a casa è diventata improvvisamente una priorità. Il lockdown conseguente alla pandemia di Covid 19 ha spostato gli uffici e la scuola nelle case con la conseguente necessità di essere sempre connessi.

I costi degli abbonamenti internet, le procedure di attivazione e le predisposizioni della linea telefonica sono spesso problematici.

Esiste un modo per bypassare tutto questo e dimezzare il costo dell’abbonamento internet? Certo, utilizzando una saponetta WI FI.

Scopriamo, allora, perchè se utilizziamo questo metodo dimezziamo il costo dell’abbonamento internet.

Come funziona questo sistema?

In commercio esistono dei mini router portatili, comunemente chiamati saponetta wi-fi. Questi piccoli dispositivi funzionano a tutti gli effetti come un normale modem ma presentano una serie di vantaggi inaspettati.

Quali sono i vantaggi della saponetta WI FI?

La saponetta WI FI per funzionare e dunque connettere tutti i device di una casa (Pc, tablet, cellulari o intelligenza artificiale) ha esclusivamente bisogno di un cavo di corrente, per ricaricare la batteria interna del dispositivo, e di una qualsiasi SIM telefonica per uso di connessione dati. In sostanza si comporta come un cellulare.

Per acquistare una buona saponetta WI FI ci vogliono circa 40-50 euro. Mentre per una linea mobile è possibile trovare abbonamenti mensili che si aggirano attorno ai 10 euro, a fronte di un costo per una linea fissa di 20-25 euro. Da qui l’enorme risparmio… il costo dell’abbonamento internet risulta più che dimezzato.

Inoltre, questi router stanno nel palmo di una mano e possono essere messi e portati ovunque. Una volta ricaricata la batteria interna anche la presa di corrente diventa superflua e, qualora si presentasse la necessità di cambiare casa, anche solo per un week end, possono essere portati senza nessun problema.

Dove si acquista una saponetta WI FI e quali caratteristiche tenere presenti?

Le saponette wi-fi possono essere comprate nei negozi di elettronica, nei siti di e-commerce o nei punti vendita delle varie aziende telefoniche.

Ci sono, però, delle proprietà a cui è importante fare attenzione. La prima fra tutte è che la saponetta sia SIM free, ovvero deve funzionare con qualsiasi gestore telefonico. Questo consente di scegliere liberamente con quale operatore sottoscrivere l’abbonamento per la SIM massimizzando il risparmio finale.

In secondo luogo è importante che questo mini router supporti la tecnologia 4G, così da avere garantita una connessione performante.

Dunque sempre connessi ma a un prezzo sempre più piccolo.

Abbiamo visto, quindi, che se utilizziamo questo metodo dimezziamo il costo dell’abbonamento internet.