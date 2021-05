Sistemare il giardino o l’orto è un’operazione faticosa che richiede tempo e pazienza. Seminare, sistemare le aiuole, rinvasare, potare. Per fare tutto questo nel migliore dei modi, abbiamo bisogno degli attrezzi da giardino giusti. Naturalmente tenuti in buono stato. Dato che la loro conservazione, nonché loro la pulizia, permetterà di evitare che le malattie si trasmettano di pianta in pianta.

Spesso, però, per mancanza di tempo o di voglia, non abbiamo cura dei nostri attrezzi, lasciando che si accumuli su di loro sporco, terra e ruggine.

La cattiva manutenzione compromette il loro funzionamento. Se arrugginiti possono diventare un pericolo per chi li utilizza.

Utensili da giardino poco sporchi

Attenzione a questa grave dimenticanza perché potrebbe compromettere la vita delle piante del giardino e dell’orto.

Iniziamo la pulizia con il rimuovere i residui di terreno da tutti gli attrezzi. Strofiniamoli in acqua e con poco sapone per i piatti.

Dopo aver sciacquato, ripassiamo la superficie con il bicarbonato di sodio. Quest’ultimo rimuoverà tutte le impurità.

Utensili da giardino arrugginiti

Gli attrezzi con la parte metallica, se non puliti subito, e se sono a contatto con l’acqua, tenderanno ad arrugginirsi. Possiamo provare a eliminare la ruggine strofinando con la carta vetrata o con una spugnetta di lana di vetro.

Una volta asciutti, possiamo passare, sulle parti metalliche, l’alcool per disinfettarle.

Il trattamento non è ancora terminato. L’ultimo step è quello di strofinare l’olio di cocco sui manici in legno, per idratarli, e l’olio di lino, sulle parti metalliche, per evitarne l’ossidazione.

Qualche piccola accortezza

Ricordiamoci che gli attrezzi devono asciugare al sole, preferibilmente appesi. E che la loro pulizia e manutenzione dovrebbe avvenire dopo ogni utilizzo.