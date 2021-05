In tanti hanno delle lattine di alluminio ormai terminate in casa. Si tratta di un oggetto piuttosto comune, presente in moltissime cucine. E, quando il contenuto è terminato, tendiamo a gettare le lattine nella spazzatura, come se non servissero più a nulla. In realtà, questo è un grande sbaglio e in questo articolo spiegheremo perché. Infatti, da oggi non vorremo mai più buttare le lattine di alluminio perché adesso ne conosciamo questi riutilizzi davvero geniali.

Degli accessori e gioielli in alluminio davvero originali

Forse nessuno ha mai pensato di indossare una lattina, ma invece dovremmo davvero iniziare. Infatti, con questo oggetto, possiamo creare degli accessori davvero originali e interessanti. Per farlo, ci basterà ritagliare l’alluminio seguendo la forma che vogliamo dare al nostro anello o ai nostri orecchini. Ovviamente, dobbiamo stare molto attenti a ripiegare bene i bordi e a non tagliarci. Non vale la pena mettere a repentaglio la nostra salute per un’accortezza mancata!

Un posacenere davvero fuori dal comune

Un secondo riutilizzo molto creativo delle lattine di alluminio è quello di renderle un posacenere. Basterà tagliare la parte superiore della lattina e dividerla in delle strisce piccole. Poi, queste andranno ripiegate su loro stesse, fino a che non riusciremo a dar vita a una sorta di stella! Potremo compiere, inoltre, la stessa operazione per creare anche dei sottobicchieri davvero di tendenza!

Ultimo, ma non meno importante, potremmo trasformare le nostre lattine in delle adorabili lanterne da giardino

Dulcis in fundo, abbiamo l’ultimo dei riutilizzi da proporre oggi. Si tratta di un riciclo che farà davvero bene al nostro giardino o al nostro balcone. Infatti, le lattine potranno diventare delle fantastiche lanterne. Ci basterà utilizzare un taglierino per bucare le parti che occorrono a far passare la luce. E, in un secondo momento, sarà sufficiente mettere una luce apposita all’interno della vecchia lattina!

Perciò, da oggi non vorremo mai più buttare le lattine di alluminio perché adesso ne conosciamo questi riutilizzi davvero geniali!

