Una delle parti del viso più importanti di una donna sono le labbra. Le labbra carnose sono considerate come simbolo di bellezza e sensualità. Ognuna di noi ha la possibilità di metterle in risalto e farle apparire sane e colorite, al di là della grandezza.

Non è infatti solo la larghezza e la grandezza a dare risalto, ma il tono del colore e l’idratazione. Ecco tutti i trucchetti per avere delle labbra carnose e irresistibili e come preparare un balsamo naturale rimpolpante.

Come creare un balsamo naturale con dei semplici ingredienti

La prima mossa da fare per la cura delle labbra è prepararle con uno scrub. Un po’ di zucchero sfregato sulle labbra bagnate toglierà le impurità e le renderà più lisce.

Dopo questo primo step, prepariamo gli ingredienti fondamentali per un balsamo rimpolpante per delle labbra sane e belle. Il burro di karité, la cannella e un olio essenziale a nostro piacimento sono i nostri alleati.

Troviamo del burro di karité puro in erboristeria o in un negozio bio, facciamolo sciogliere a bagnomaria in un pentolino. Mescolare il composto per sciogliere bene il burro e aggiungere anche un po’ di olio di mandorle dolci. Mettiamo anche un pizzico di cannella e continuiamo ad amalgamare il composto. Alla fine della cottura versiamo il tutto in un recipiente e mettiamolo in frigo a raffreddare.

Altri oli che sono dei segreti di bellezza incontestabili per le nostre labbra

Fra tutti i trucchetti per avere delle labbra carnose e irresistibili e come preparare un balsamo naturale rimpolpante eccone un altro. L’olio di rosa mosqueta è un alleato efficace per l’idratazione della pelle e delle labbra. Il suo uso costante renderà la nostra bocca liscia e luminosa, sensuale ed attraente.

Insieme all’utilizzo del balsamo naturale con karité e cannella e allo scrub allo zucchero non avremo bisogno di comprare nessun cosmetico.

Gli oli essenziali che possiamo aggiungere alla ricetta del nostro balsamo possono variare. L’olio di lavanda, di limone, di arancia o qualsiasi altro daranno un profumo e sapore gradevole al nostro segreto di bellezza.