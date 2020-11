Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I pericoli per la salute spesso sono più nascosti e più insidiosi di quanto ci possiamo immaginare. Certe sostanze, infatti, si dovrebbero eliminare dalla nostra vita di tutti i giorni. In questo articolo parliamo di una questa che, nonostante sembri innocua, può essere molto dannosa. Oggi spieghiamo perché bisogna fare attenzione a questo prodotto per donne e per bambini, è potenzialmente cancerogeno.

La sanzione a Johnson & Johnson

Nel 2018 l’azienda statunitense Johnson & Johnson è stata condannata dalla Corte di Appello ad un’ammenda di 4,7 miliardi. Questa multa salatissima è stata applicata perché i giudici hanno riscontrato un diretto nesso fra l’utilizzo del loro famosissimo talco con l’insorgenza del cancro alle ovaie. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo indagato a fondo la questione in questo pezzo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Gli studi

Ma, alla luce di questa notizia, sorgono degli importanti dubbi. Il prodotto di questo colosso americano è nocivo oppure il borotalco si rivela essere una sostanza dannosa di per sé? Cerchiamo di fare chiarezza.

La lavorazione del talco ha sempre presentato un elemento rischioso: l’amianto. Fortunatamente, negli anni ‘70, è uscita una regolamentazione che ha proibito che venisse messa in giro della merce contenente questa sostanza. Comunque secondo l’IARC (ovvero l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) usare questo prodotto presenta dei rischi, seppure non in alte percentuali.

La percentuale di possibilità di contrarre un cancro alle ovaie, infatti, è incrementata solo del 5%. Questo dato, però, è riscontrato nelle donne che usano regolarmente questa polvere. Soprattutto se si applica nella zona genitale. Per quanto il fenomeno colpisca il pubblico femminile, il talco in polvere si rivela pericoloso per i neonati solamente se inalato. Invece non si è constatato nessun problema per quanto riguarda l’uso del formato liquido in questa fascia di età.

Oggi abbiamo spiegato perché è necessario prestare attenzione a questo elemento presente nei bagni di tutti, è potenzialmente cancerogeno. Per rimanere informati su cosa risulti potenzialmente pericoloso per la salute, consigliamo di consultare la nostra sezione “Salute e Benessere”. Qui sono presenti vari approfondimenti fra cui uno dedicato all’assenzio, liquore che può provocare diversi danni all’organismo.

Ecco spiegato, dunque, perchè bisogna fare attenzione a questo prodotto per donne e per bambini: è potenzialmente cancerogeno.