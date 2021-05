Nella lista dei desideri di ognuno di noi, ci sono delle cose che ci prefiggiamo di realizzare e raggiungere. In questa può esserci un viaggio, un obiettivo lavorativo, un traguardo che si vuole raggiungere per essere felici. I nostri desideri sono differenti, in quanto siamo tutti soggetti diversi ma se c’è una cosa che ci accomuna è la voglia di stabilità.

Si può affermare che la maggioranza di noi sogna di avere una casa propria, questo perché una casa è una garanzia per la vita. Avere una casa ci permette di stare tranquilli ed essere consapevoli che questa sarà per sempre nostra. Ci sono delle domande lecite e importanti da farsi e da fare prima di acquistare un immobile.

In pochi sanno quali sono le prime tre domande fondamentali da fare prima di acquistare casa ed evitare sorprese.

Interventi di manutenzione esterna

Quando ci accingiamo a voler comprare casa, bisogna fare una lista di domande. Tra le più comuni e altrettanto importanti sappiamo che bisogna chiedere se la persona che si presenta come proprietario dell’immobile sia il solo. Oppure se gli impianti sono a norma, se i lavori fatti all’interno sono stati autorizzati oppure no.

Tra le domande basilari e fondamenti rientra anche se sono previsti dei lavori di manutenzione esterna, ci riferiamo alla facciata del palazzo. Può succedere che chi decide di acquistare una casa, si lasci sfuggire questo dettaglio. E scopre successivamente che ci sono dei lavori di manutenzione esterna che sono in corso di approvazione. Va da sé che una volta acquistata la casa, queste spese sono a carico del nuovo proprietario. Quindi quando scegliamo di acquistare non focalizziamoci solo sull’abitazione interna ma osserviamo anche l’esterno del palazzo.

Spese condominiali

Presi dall’emozione del momento, di voler acquistare la casa e soprattutto di concludere il contratto ed avere le chiavi in mano. Alcune volte può sfuggire questo aspetto, le spese condominiali. È importante informarsi sullo stato di pagamento delle spese condominiali del proprietario attuale e se ci sono eventuali arretrati. Inoltre è importante sapere quanto ci costa il condominio annualmente.

Da quanto tempo è in vendita

Sembra banale ma in realtà non lo è, quando vogliamo acquistare una casa, bisognerebbe chiedersi da quanto tempo è in vendita. Questo per due motivi, il primo per trattare sul prezzo e il secondo per capire come mai la casa non sia stata venduta. È probabile che ci siano delle complicanze nascoste che vanno scoperte e analizzate.

