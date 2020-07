Cuore e cervello, un binomio talmente importante per la razza umana, da essere entrato anche nell’immaginario collettivo sportivo. Ma cuore e cervello hanno bisogno di tutte le nostre cure, perché non sono né eterni, né invincibili. Eppure, li sottoponiamo giornalmente a sfaticate anche clamorose, nella convinzione, errata, che tanto nulla li scalfisca. Sbagliato, perché, tanto sono preziosi e fondamentali, quanto delicati e bisognosi di cure. Attenzione a non dimenticarci del nostro cuore e della sua salute, per non incorrere in malattie degenerative anche gravi. Secondo quanto emerso in un report a cura del Policlinico Gemelli di Roma e Università Cattolica:

– 4 pazienti su 10 non misuravano il livello del colesterolo da più di un anno

– 6 su 10 presentavano pressione arteriosa alta, ma ben oltre i valori di rischio

– 5 su 10 erano in sovrappeso

Un quadro clinico preoccupante che deve far riflettere.

I 7 fattori di rischio

Secondo la cardiologia sono 7 i principali fattori di rischio scatenanti, che possono portare il nostro cuore a collassare:

– L’ipertensione arteriosa

– Lo sbilanciamento della massa corporea, cioè il rapporto altezza-peso

– Il livello di colesterolo

– Una dieta poco equilibrata

– La mancanza di esercizio fisico costante

– Il fumo

– Lo stress cronico

La salute del cuore, come vi ricorda il nostro “team benessere” si raggiunge e si mantiene, prestando attenzione a non dimenticarci del nostro cuore e della sua salute. Dobbiamo adeguarci e impedire ai 7 fattori di rischio di non invadere la nostra vita.

Più il cuore è in salute e più lunga è la vita

Inutile nascondere un principio base: più curiamo il cuore e più a lungo vivremo. Lo dicono le statistiche, gli studi e i medici. Mangiare sano, muoversi, fare le analisi almeno una volta all’anno, controllare spesso la pressione arteriosa, aiutano a prevenire l’insorgere di eventi cardiocircolatori. Eliminare le sigarette e tenere a bada lo stress, completano il quadro ideale per permettere a questo muscolo perfetto di continuare a garantirci un’esistenza serena e sana.

