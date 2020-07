Quando comprare un titolo azionario che guadagna il 55% da inizio anno e punta a guadagnare il 90% nei prossimi mesi? La domanda è molto opportuna in quanto in titoli come Innovatec la volatilità è molto elevata e sbagliare il timing di ingresso sarebbe (potrebbe essere) fatale.

Ad esempio da inizio anno Innovatec guadagna il 55% dopo essere arrivato a guadagnare anche il 140%. L’investitore che, sbagliando timing, è entrato sui massimi, starebbe soffrendo una pesante perdita.

Si capisce, quindi, come individuare i livelli di trading giusti offre un grande vantaggio per gli investitori.

Quando comprare un titolo azionario che guadagna il 55% da inizio anno e punta a guadagnare il 90% nei prossimi mesi? I suggerimenti dell’analisi grafica

Innovatec (MIL:INC) ha chiuso la seduta del 16 luglio a quota 0,702€ in rialzo del 3,39%.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista e non ha più ostacoli lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 0,6437€. Questo livello potrebbe essere un ottimo punto d’ingresso al rialzo. L’importante è applicare lo stop nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 0,6437€.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere gli obiettivi successivi sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma non riesce a decollare. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni non riescono a rompere al rialzo la resistenza in area 0,8224€. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 1,3317€ per un potenziale guadagno di circa il 90%. Gli obiettivi successivi, poi, si collocano in aree ancora più ambiziose che porterebbero a triplicare o quadruplicare le quotazioni attuali.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 0,5101€ farebbe perdere ogni speranza ai rialzisti.

Time frame mensile

La frenata del rialzo in corso è stata determinata dal raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 0,9235€. Da quel momento in poi le quotazioni hanno oscillato in un trading range molto ristretto (0,6644€-0,7625€). La rottura di uno di questi due livelli dovrebbe dare indicazioni molto precise sul futuro del titolo.

