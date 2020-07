All’ultimo corso allenatori, prima della lunga sospensione, il nostro “team benessere” ha subito, come si dice in termine tecnico, anche una mini-formazione sulle tecniche di massaggio dei piedi. Sappiamo che, per le millenarie culture orientali, nei piedi trovano rifugio gran parte dei nostri eventi sensoriali. La nostra redazione ricorda sempre quanto sia importante prendersi cura di questi due compagni quotidiani di viaggio.

Immergerli nell’aceto ad esempio porta tanti benefici, come spiegato in un articolo del nostro “team”, ma anche la tecnica del massaggio apporta tanti vantaggi. Anche i più impensati, come: massaggiare i piedi può salvare anche il nostro matrimonio. Non avete letto male e chi scrive non è in preda a una crisi, ma è semplicemente quanto credono le scienze orientali in materia. Massaggiare i piedi per un quarto d’ora prima di dormire, infatti, rilassa il sistema nervoso e previene l’ira e la cattiveria che potremmo sfogare con il partner.

Tutti i benefici del massaggio ai piedi

Secondo le tecniche orientali quindi massaggiare i piedi può salvare anche il nostro matrimonio, ma non solo, perché:

– Favorisce la distensione muscolare, prevenendo le contratture

– Scaccia gli stati ansiosi

– Migliora la nostra pelle, rendendola più forte e resistente

– Immette energia nell’organismo, aiutandolo a stare meglio

– Favorisce il giungere di un sonno ristoratore

– Stimola la circolazione del sangue, allontanando i radicali liberi

– Combatte l’eccessiva sudorazione

Il massaggio, fatto ogni sera, porterà significativi benefici in poco tempo. Potremo farlo con le mani e con le dita, ma anche con i gomiti, come si fa in ambito sportivo, per sciogliere la muscolatura tesa e contratta.

Qualche consiglio al seguito

La nostra redazione sportiva consiglia anche di utilizzare gli oli essenziali per il massaggio, dei bagni in aceto e delle rinfrescanti immersioni nel ghiaccio. A fine giornata, dopo un’intensa attività e aver indossato scarpe e calze ininterrottamente per molte ore, sarà come rinascere. Il beneficio di rilassare e rinfrescare i piedi, ci garantirà una partenza migliore per la giornata successiva, pronti a gettarci nella mischia lavorativa, con rinnovata energia!

