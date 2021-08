Il mal di testa è un disturbo molto comune che tutti hanno almeno una volta nella vita. Alcune persone, poi, soffrono di cefalee frequenti e periodiche, dovute ad una qualche patologia o anche solo allo stress. Infatti, esistono diverse motivazioni per cui una persona può soffrire di emicranie o mal di testa cronico. Ecco perché è importante conoscere anche quali altri sintomi si manifestano insieme al mal di testa per capirne l’origine e per trovare la giusta soluzione.

Continuando a leggere, vedremo quali sintomi possono indicare la presenza di cefalea oftalmica.

Attenzione a questo sintomo insieme al mal di testa perché indica un disturbo preciso

La cefalea oftalmica è una forma di mal di testa accompagnata da sintomi visivi ed è piuttosto comune nella popolazione. Questa cefalea può interessare varie parti della testa e si accompagna a vari sintomi. I più comuni sono i sintomi visivi, ovvero i pazienti raccontano di vedere luci, lampi, o macchie di varia forma.

Molto spesso, questo disturbo interessa persone che stanno affrontando un periodo stressante o che soffrono di ansia. Ma la cefalea oftalmica può anche dipendere dalla presenza di un problema alla vista o da un problema neurologico.

Comunque, in genere il mal di testa è molto forte e impedisce lo svolgimento delle normali azioni quotidiane. Inoltre, di solito questo mal di testa non dura più di un’ora e in media dura dai 5 ai 20 minuti. La frequenza delle crisi può essere molto varia, andando da alcuni episodi all’anno fino a più volte al giorno.

Diagnosi e trattamento

È molto importante fare attenzione a questo sintomo insieme al mal di testa perché indica un disturbo preciso, ovvero la cefalea oftalmica. Per capirne la causa, in primo luogo si valuta se il disturbo visivo è binoculare o monoculare. Nel primo caso, si possono escludere problemi di vista, per cui la causa sarà neurologica o lo stress. Se invece il disturbo è monolaterale, allora la causa potrebbe essere una delle tre: problemi neurologici, problemi di vista o stress.

Per prima cosa, quando si sospetta una cefalea oftalmica si dovrà eseguire una visita oculistica per escludere problemi di vista. Poi, grazie all’aiuto di un medico specializzato, sarà possibile imparare a gestire questi episodi. La cosa più importante quando si sospetta di soffrire di cefalea oftalmica è di andare dal proprio medico di famiglia e fare dei controlli. In questo modo, una volta confermato che si tratta proprio di questo disturbo, si potrà imparare a gestire le crisi.

Infine, esistono alcuni trucchetti che sembrerebbero attenuare le crisi. Primo, si consiglia di distendersi al buio ai primi segni di una crisi. Poi, un buon caffè, meglio se doppio, sembrerebbe accorciare di molto la durata delle crisi. Questi consigli non sono supportati da prove scientifiche, ma sono dei semplici metodi di emergenza per affrontare la situazione. Consultare il medico è sempre raccomandato. Ecco, dunque, come affrontare le cefalee oftalmiche.