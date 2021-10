La zucca è una delle protagoniste indiscusse della cucina autunnale, dal sapore dolce e dalle caratteristiche organolettiche che la rendono versatile in ambito culinario. Se volessimo preparare un piatto prettamente autunnale, potremmo cucinare questa pietanza con soli ingredienti di stagione al profumo di zucca e castagne. Oppure potremmo preparare una vellutata che ci riscalderà dal freddo di questi giorni. Non solo piatti salati, ma la zucca è versatile anche perché si presta perfettamente a piatti dolci e marmellate.

Tra pochissimi giorni tutti i bambini si prepareranno alla festa di Halloween, il cui simbolo è sicuramente la zucca. In America, per esempio, è consuetudine riempire il giardino e i balconi con zucche intagliate con tanto di occhi, naso e bocca nelle quali mettere una candela per trasformarle in lanterne. Anche in Italia ha preso piede questa usanza, nonché il giro per il vicinato per chiedere la famosa frase “dolcetto o scherzetto?”.

Tutto divertente ma c’è un pericolo. Prestiamo molta attenzione a questo tipo di zucca che sta spopolando perché si potrebbero rischiare problemi intestinali.

In tema di Halloween

Come detto poc’anzi, quando si pensa alla festa di Halloween la prima cosa che ci viene in mente è la zucca. Forse molti non lo sanno, ma ci sono diversi tipi di zucca, alcuni commestibili e altri no. Tra questi vi è la zucca ornamentale, la quale, come suggerisce la parola stessa, serve solo ed esclusivamente a decorare l’ambiente. Questo tipo di zucca che sta spopolando proprio in questi giorni non è commestibile e il consumo potrebbe provocare l’insorgenza di problematiche gastro-intestinali.

Ce lo dice il Ministero della Salute che suggerisce di prestare attenzione per la presenza di una sostanza tossica, la cucurbitacina. La forma e il colore tra quelle commestibili e decorative è talmente sottile da trarre in inganno. Le sostanze tossiche sono molto comuni tra gli alimenti, per esempio si potrebbe formare anche nei formaggi, come abbiamo visto recentemente.

In ogni caso potrebbe essere difficile che questo accada poiché i supermercati hanno l’obbligo di vendere zucche ornamentali e zucche commestibili separatamente, con tanto di specificazione espressa dell’indicazione di zucche decorative.

Ma se un bambino, dovesse assaggiare un pezzo di zucca ornamentale senza rendercene conto, magari quella che abbiamo posizionato in balcone per abbellimento, consigliamo di chiamare il medico che indicherà la prassi da seguire.

Suggeriamo di prestare molta attenzione e di tenere i bambini, nonché gli animali domestici sempre sott’occhio. Se abbiamo comprato già una zucca ornamentale, teniamola in uno scaffale alto affinché nessuno ci possa arrivare. Il giorno di Halloween non lasciamo soli i bambini in balcone a giocare e neanche gli animali domestici senza la nostra presenza.