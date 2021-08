L’alimentazione è probabilmente uno dei fattori che più incide sulla salute e sul benessere delle persone. Molti tendono a sottovalutare l’importanza di alcune regole base della fisiologia digestiva. Non tutti gli abbinamenti di cibi vanno bene per la salute e le associazioni alimentari possono pure essere dannose. Bisognerebbe allora prestare attenzione a digestione e flora intestinale quando si commettono questi banali errori a tavola riguardo alle associazioni alimentari.

La Redazione di Dieta e Alimentazione di ProiezionidiBorsa vuole mostrare quali abbinamenti evitare a tavola per migliorare il benessere dell’apparato digerente. Una digestione non completa è responsabile della produzione di sostanze tossiche e di alterazioni della flora intestinale.

Un’altra conseguenza è la produzione di tossine che il corpo non espellerà completamente nel corso del tempo. Il corpo inizierà a mandare dei segnali particolari, come una continua sensazione di stanchezza difficile da eliminare. Per questo motivo diventa fondamentale agire in tempo.

Quali categorie di cibi abbinare e quali evitare assolutamente

Le corrette associazioni aiutano i succhi digestivi a funzionare meglio tramite l’azione di enzimi specifici. Mescolare alimenti di natura diversa rende la digestione più lunga e macchinosa.

Uno degli abbinamenti più frequenti a tavola è quello tra proteine e amidi. Nelle prime rientrano alimenti come: latte, formaggi, carne o uova; tra gli amidi è invece possibile trovare cereali, patate o pasta. Mentre la digestione delle proteine inizia nello stomaco, quella degli amidi inizia in bocca e durante la masticazione. A cambiare sono pH e grado di acidità richiesto dalle due categorie di cibi.

La conseguenza è che abbinamenti come un panino con salumi provocano una rapida formazione d’acidità nello stomaco, che blocca la digestione degli amidi e viceversa. La risposta dello stomaco sarà una maggiore quantità di succhi gastrici, avvertita dal corpo come “acidità di stomaco”. Ne deriva che è sconsigliabile abbinare queste due categorie di alimenti.

Attenzione a digestione e flora intestinale quando si commettono questi banali errori a tavola

Ci sono altri accostamenti preferibilmente da evitare a tavola, come accade per amidi e alimenti acidi. Sono cibi come pomodoro o agrumi, ricchi di acidi che alternano la digestione degli amidi. È sconsigliabile, ad esempio, abbinare a colazione un succo d’arancia con dei cereali nel latte. Anche da evitare è l’abbinamento proteine e cibi acidi o quello tra proteine e grassi. Un buon accostamento è, invece, quello tra amidi e grassi.

Ma, a tal proposito, la Redazione aveva anche spiegato che si deve prestare attenzione a questa abitudine durante i pasti. Ma anche che bisognerebbe raccogliere questa pianta per digerire meglio e depurare il corpo.