La natura offre davvero tante occasioni di migliorare il benessere del corpo. Esistono, per esempio, tantissime piante che hanno proprietà diuretiche e depurative dell’organismo.

In questa grande categoria rientra l’agrimonia eupatoria, una pianta dal fiore giallo che sboccia proprio in questo mese. Basta semplicemente fare una camminata nella natura per trovarne vaste distese.

Ecco, quindi, spiegato perché bisognerebbe raccogliere questa pianta per digerire meglio e depurare il corpo.

Le incredibili proprietà di questa pianta dal fiore giallo e vistoso

Impossibile non notare questa pianta spontanea che cresce in molti luoghi dell’Italia. Molto spesso è possibile trovarla lungo la strada o i sentieri di campagna. Le foglie dell’agrimonia sono color verde vivo e dentellate e a partire da questo mese la pianta regala fiori incredibilmente gialli. Per chi non ha la fortuna d’incontrarla, però, sono tantissime le erboristerie che ne rivendono gli infusi secchi.

Basterà consumarli sotto forma di tisana per beneficiare di un effetto depurativo e diuretico sul corpo.

Anche se il consumo dell’agrimonia non è collegato a particolari controindicazioni, suggeriamo a chi assume farmaci di valutarne la consumazione con il proprio specialista.

L’agrimonia sembra poi un ottimo decongestionante per le vie nasali. Ma non sono solo questi i benefici.

Altre proprietà

L’agrimonia sembra avere importanti benefici pure nella cosmesi. Applicarne l’infusione durante lo shampoo combatterebbe il problema dei capelli grassi.

Un altro incredibile uso dell’agrimonia nel campo della cura della persona è per occhi stanchi e gonfi. Basterà bagnare due dischetti di cotone con l’infuso di agrimonia e applicarli per qualche minuto sugli occhi. Dopo poco tempo l’occhio apparirà meno stanco e provato oltre ad avvertire una generale sensazione di sollievo.

Anche il gusto della pianta pare abbastanza gradevole al palato a differenza di molte altre erbe con proprietà simili. È possibile acquistare l’agrimonia anche sul web, sotto forma di olio essenziale da usare anche come drenante. Possiamo inoltre trovare il suo estratto sotto forma di “tintura” da aggiungere alle bevande per beneficiare di tutte le proprietà descritte.

Ecco, quindi, perché bisognerebbe raccogliere questa pianta per digerire meglio e e depurare il corpo. Tra gli oli che offrono un benessere a 360 gradi c’è quindi anche l’agrimonia.