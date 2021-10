Il segreto per una dieta corretta ed equilibrata è conoscere le caratteristiche e le proprietà degli alimenti. In tal modo sapremo come abbinarli e come prepararli. Ad esempio per non perdere nutrienti e omega 3 del pesce i metodi consigliati per cucinarlo sono al cartoccio e al vapore. Spesso, poi, siamo condizionati da falsi miti sugli alimenti, finendo per eliminare dalla nostra dieta quelli che invece potrebbero apportare effetti benefici all’organismo.

Come ad esempio accade per il caffè o il cioccolato. Infatti molti li temono ma questi 2 alimenti antiossidanti possono aiutarci a proteggere il cuore e stimolare il cervello. Molti di noi spesso utilizzano come contorno dei secondi piatti i piselli, legumi ricchi di proteine e vitamine. Ma attenzione a considerarli un contorno perché è un piatto completo e ricco di vitamina K. I piselli infatti sono dei veri e propri legumi, anche se a differenza di altri, sono ipocalorici. Basti pensare che 100 grammi apportano soltanto 81 calorie, ma sono ricchi di vitamine, antiossidanti e sali minerali.

Attenzione a considerarli un contorno perché è un piatto completo e ricco di vitamina K

Pertanto, i piselli essendo dei legumi, dovrebbero essere inseriti nella nostra alimentazione nello stesso modo delle lenticchie, dei fagioli e dei ceci. Quindi devono considerarsi come piatto unico, e atteso il loro basso contenuto calorico, se ne possono assumere anche 200 grammi. Il loro sapore dolce e delicato fa sì che siano amati da tutti, sono facili da preparare e si prestano a alla conservazione in freezer. Possono acquistarsi surgelati, secchi o in scatola. I piselli secchi, inoltre, sono ottimi per chi soffre di gonfiore o non è abituato al consumo di legumi. In particolare, essendo decorticati e spezzati sono privati dell’involucro esterno principale causa di gonfiore e problemi intestinali.

I piselli, inoltre, apportano nutrienti molto importanti per l’organismo, in quanto oltre ad essere un’ottima fonte di fibre, sono ricchi di folati e vitamina K. Pertanto aiutano a proteggere ossa e denti, essendo la vitamina K fondamentale per rafforzare la struttura dell’apparato osseo. Una porzione di piselli soddisfa circa un terzo del fabbisogno giornaliero di un individuo di vitamina K.

Inoltre grazie al loro contenuto di folati, contribuiscono allo sviluppo del sistema nervoso durante la gravidanza. Sono infine un’importante fonte di vitamina A, C, e di beta-carotene, apportando effetti benefici alla pelle e alla vista. Ecco perché potremmo inserirli nella nostra alimentazione anche 3 volte a settimana per rafforzare il nostro organismo e prevenire i dolori articolari.

