Se non abbiamo ancora fatto i conti con la fine della bella stagione le stelle potrebbero aiutarci ad ingranare la marcia giusta e focalizzarci sui nostri impegni. Secondo le previsioni stanno arrivando nuovi influssi da parte dei Pianeti, in particolare per alcuni segni che potrebbero essere baciati dalla fortuna. Infatti, l’oroscopo 2021 annuncia una pioggia di denaro in arrivo su questi fortunatissimi segni che troveranno nuova linfa vitale nei prossimi giorni.

Se infatti settembre è stato un mese particolarmente travagliato per alcuni, scopriremo che ottobre ha in serbo ricchissime sorprese.

Sebbene dalla fine di settembre ci siano stati dei segnali di ripresa, quello appena vissuto dalla Bilancia potrebbe essere stato un momento di grande complessità. Gli influssi di Mercurio hanno reso le decisioni più difficili, portando confusione per i progetti futuri, ma ci sono grandi novità. Infatti, da circa il 6 ottobre, la Luna tornerà di nuovo nel segno della Bilancia portando nuova lucidità e motivazione. I nati sotto questo segno troveranno un’inaspettata forza d’animo che dal 23 in poi, porterà grandi movimentazioni lavorative.

Occhio alla Luna dal 6 ottobre

Sarà ancora questo splendido satellite ad influire sugli eventi per i nati tra il 23 ottobre e il 22 novembre, ossia gli Scorpione. Dal 6 ottobre, infatti, la Luna infonderà grande energia al segno dello Scorpione facendolo sentire più sicuro e fermo nelle scelte. Insieme a questa nuova fiducia, sarà lo spirito guerriero di Marte a far dimenticare ogni ostacolo e raggiungere obiettivi che prima sembravano impossibili. Infine, sarà Venere che da inizio mese entrerà nell’orbita dello Scorpione, portando influssi positivi negli affari di lavoro.

Nuovi stimoli e nuove avventure

I nati Leone probabilmente se la sono spassata, e non poco, quest’estate celebrando il loro periodo di nascita. Tuttavia, potrebbe essere arrivato il momento di prendere di un po’ di pausa dalla classica attitudine da protagonista e riflettere lucidamente sulle mosse future. Mercurio, infatti, imporrà al Leone di rinunciare al superfluo per concentrare le energie al meglio ed essere super produttivi. Non solo Venere porterà dal 7 ottobre un’esplosione di passione per questo segno di fuoco, ma sarà ancora la Luna a portare ricchezza. Grazie a questa, arriva la voglia di ruggire di nuovo e lanciarsi senza paura alla scoperta di nuove opportunità che saranno certamente un successo grazie ad una forza ritrovata.

