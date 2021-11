Si dice che il nostro segno zodiacale possa dire molto della nostra personalità. Pare, infatti, che ciascun segno abbia caratteristiche ben precise che li distingue dagli altri.

Ad esempio questi sono i tre segni zodiacali più irascibili che non dobbiamo assolutamente far arrabbiare. Oppure questi sono i segni zodiacali più affidabili e che sanno tenere qualunque segreto nascosto.

Insomma, ci sono tante cose che possiamo imparare dal nostro segno zodiacale. Oggi ne conosciamo in particolare tre, che hanno una caratteristica un po’ particolare. Infatti, dovremo fare attenzione a come parliamo a questi tre segni zodiacali perché si offendono facilmente.

Ecco quali sono

Partiamo dal più sensibile di tutti, ovvero la Vergine. Le persone di questo segno possono essere estremamente critiche verso le altre persone, ma anche verso sé stessi. Potremmo dire che è quasi come se avessero una voce interiore che dice sempre che sono imperfette. Questo le rende eccessivamente sensibili, e potrebbero prendere male una minima critica.

La Vergine si preoccupa sempre molto di non essere all’altezza della situazione. Per questa ragione, anche dicendo qualcosa che non intendiamo come critica rischiamo che la Vergine la prenda a male.

Il secondo segno più sensibile è il Cancro. I nati sotto questo segno sono un po’ incostanti ed è difficile prevedere cosa li offenderà. Potremmo dirgli qualcosa un giorno e loro lo prenderanno come un complimento ma il giorno dopo si offenderanno per la stessa cosa. Attenzione soprattutto a prenderli in giro in modo amichevole, perché potrebbero interpretarlo come un insulto.

Il problema è che il Cancro, quando è offeso, non lo dimenticherà in pochi giorni. Al contrario, continuerà a rimuginare e non riuscirà a darsi pace. Per questa ragione, se per sbaglio offendiamo un Cancro, è importante che ci scusiamo e che gli garantiamo che non l’abbiamo fatto di proposito.

Attenzione a come parliamo a questi tre segni zodiacali perché si offendono facilmente

Il terzo segno che si offende troppo facilmente è quello dei Pesci.

I Pesci tendono a essere molto gentili e amorevoli, ma la loro sensibilità a volte è eccessiva. Questo è dovuto alla loro insicurezza, che li porta a volere sempre l’approvazione degli altri per sentirsi meglio. Questo vuol dire che se vengono criticati, possono offendersi moltissimo.

Per cui stiamo molto attenti quando parliamo con loro, perché anche una battuta innocente potrebbe essere presa nel modo sbagliato.

Come per il Cancro, anche quando diciamo qualcosa di sbagliato ai Pesci è importante chiedere scusa ed assicurare che non intendevamo ferirlo.