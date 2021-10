Secondo l’oroscopo, il nostro segno zodiacale può dire molto sulle nostre caratteristiche personali. Ci sono quindi alcune parti del nostro carattere che sono definite sin dalla nascita, a seconda del giorno in cui siamo nati.

Allo stesso tempo, l’oroscopo ci dice che cosa potrebbe succederci in un dato mese, a seconda dei movimenti degli astri. Ci può indicare se ci aspettano pace e serenità, oppure difficoltà nel futuro prossimo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Oggi ci concentriamo su una caratteristica in particolare, che secondo l’oroscopo appartiene soprattutto a tre segni, Vedremo che a loro potremo dire anche i nostri segreti più profondi e loro staranno ben zitti e non li diranno a nessuno. Quindi, ecco i segni zodiacali più affidabili e che sanno tenere qualunque segreto nascosto.

I tre segni

Iniziamo con il più affidabile di tutti, ovvero il Capricorno. Le persone di questo segno, nate tra il 22 dicembre e il 19 gennaio, manterranno un silenzio di tomba su qualunque segreto. A questo segno, infatti, piacciono le regole e l’ordine. Quindi sono pronte a fare sempre ciò che è giusto e a onorare le loro promesse. Non causeranno di certo scompiglio nella nostra vita raccontando in giro i fatti nostri.

Quindi, se abbiamo bisogno di consiglio e aiuto su qualcosa che dobbiamo tenere nascosto, rivolgiamoci ai Capricorno. Sapranno come aiutarci.

Il secondo segno affidabile è il Cancro. Le ragioni per cui questo segno è affidabile sono diverse da quelle del Capricorno. Il Cancro, infatti, terrà un segreto perché, se si fida di una persona, non farà mai nulla per danneggiarla. La loro lealtà verso amici, familiari e partner è assoluta, quindi possiamo fidarci di loro sempre e comunque. Un amico del Cancro sarà ben felice di seguire le direttive che gli diamo, perché non vorrebbe mai perdere la nostra fiducia.

Ecco i segni zodiacali più affidabili e che sanno tenere qualunque segreto nascosto

Il terzo segno più affidabile è la Bilancia. Questo segno è un po’ più chiacchierone delle altre due, quindi potrebbe fare un po’ più di gossip e rivelare qualche segreto di troppo. Allo stesso tempo, però, quando la Bilancia crede in una relazione, ci crede fino in fondo.

Quindi, se la Bilancia è nostra amica, o nostra partner, non ci tradirà mai. Non ci deluderà mai, ma ci seguirà sempre, ovunque andiamo. E di sicuro, quando chiacchiera con gli amici, non rivelerà nessuno dei nostri segreti. Al limite parlerà dei segreti di altre persone di cui non si fida.