Il periodo natalizio è ormai sempre più vicino e le numerose promozioni offerte da Italo Treno e Trenitalia ne sono un chiaro segnale. Entrambe le compagnie ferroviarie non sono di certo nuove a super sconti su tutte le tratte ad alta velocità. Lo dimostra ”L’imperdibile codice sconto noto a pochissimi per viaggiare con Trenitalia a prezzi stracciati”. Tuttavia, nonostante molti dei codici promo riportati nelle scorse settimane siano ormai scaduti, ce n’è uno ancora attivo e semi sconosciuto.

Il nuovo codice sconto di Italo Treno permette di viaggiare su tutte le tratte ad alta velocità con il -30% di sconto sul prezzo iniziale. La promozione vale per i viaggi sia in ambiente Smart che in Prima e la differenza di prezzo rispetto alla tariffa Economy è notevole. Ad esempio, è possibile acquistare attualmente un biglietto Napoli-Roma per il 9 dicembre, in classe Smart, al prezzo di 8,90 euro. Lo stesso in tariffa Economy costerebbe 26,90 euro. Altri esempi di prezzi sono in “Tempo fino a lunedì per approfittare dei super sconti di Italo Treno con questo codice sconto”.

Ultima chiamata per approfittare di questo imperdibile codice promo sui treni Italo

Gli sconti sui biglietti sono riservati solo per le tariffe Low Cost ed eXtra. Quali sono le differenze in termini di vantaggi e svantaggi rispetto alle soluzioni Economy? Innanzitutto, la modifica del biglietto, assente in eXtra e con integrazione del 50% in Low Cost. In Economy, invece, l’integrazione prevista è del 20%. Poi, il rimborso biglietto, assente nelle tariffe promozionali e con trattenuta del 40% in Economy. La tariffa Flex è la più vantaggiosa in questi termini, con modifica gratuita e rimborso con trattenuta del 20%, meno in quanto a prezzo.

Ecco il codice promozionale

Come per i precedenti codici promozionali, Italo rinnova il -30% di sconto sui biglietti a partire dal 23 novembre. Per approfittare dell’offerta, andiamo sul sito ufficiale di Italo Treno. Dopo di che, inseriamo stazione di partenza e di arrivo, data e numero di passeggeri per filtrare le soluzioni di nostro interesse. Infine, clicchiamo su “Hai un codice promo?” ed inseriamo nella casella sottostante “CASTAGNA”. Continuando con Cerca troveremo tutte le soluzioni scontate e le date con i prezzi più passi. Tutte le offerte presenti sono soggette a disponibilità di posto. Meglio affrettarsi se interessati, poiché il 15 novembre è l’ultima chiamata per approfittare di questo imperdibile codice promo sui treni Italo.