Assurdo come questo fastidio che si può avere agli occhi potrebbe passare con alcuni cibi fantastici

La congiuntivite può essere causa di disagio. A volte non si conoscono le cause e come farla passare. Ma qui davanti agli occhi potremmo avere la soluzione. Vediamo quali sono i cibi che andrebbero a ridurre l’infiammazione e la lacrimazione.

Capita spesso sentir dire che la sana alimentazione può aiutare a ridurre alcuni sintomi fastidiosi di varie malattie e non. Questo è proprio vero, anche se ovviamente può cambiare da caso a caso. Oggi parleremo di un fastidioso prurito, e non solo, che prende agli occhi: la congiuntivite.

Quali sarebbero le cause della congiuntivite?

Le cause che scatenano questo fastidio possono essere diverse. Le principali sono infezioni batteriche o virali. In realtà questa può essere causata anche da allergie o traumi. Può coinvolgere entrambi gli occhi oppure uno solo. Sostanzialmente i sintomi sono prurito, rossore, bruciore e si può avere anche la formazione dell’edema. L’occhio tenderà a lacrimare spesso. Soprattutto le ragazze dovranno far attenzione con i trucchi. Quando si ha il dubbio di avere la congiuntivite non bisogna truccarsi, in quanto infetteremmo tutti i prodotti.

Assurdo come questo fastidio che si può avere agli occhi migliori con l’alimentazione

Una volta che abbiamo fatto un quadro generale della situazione, possiamo dire quali alimenti potrebbero aiutare in questi casi. Sembrerà assurdo, ma molti cibi che troviamo sulla tavola hanno azione antibatterica e antivirale.

Cosa bisognerebbe fare?

La cosa più importante da fare è informarsi e vedere quali sono i cibi che riuscirebbero a fermare i processi infiammatori e infettivi. Questo lavoro potrebbe essere fatto dagli alimenti che sono ricchi di bioflavonoidi, betacarotene e vitamina B6. Possiamo fare degli esempi da più vicino in modo da comprendere meglio.

Esempi di alimenti

Partiamo dai bioflavonoidi, che sono una classe di antiossidanti. Questi li ritroviamo in alimenti come:

limoni ;

; prugne;

more;

grano saraceno.

Il betacarotene è il precursore della vitamina A e si trova in:

anguria ;

; melone;

frutti di bosco;

carote.

E infine la vitamina B6:

banane ;

; fiocchi di avena;

farina integrale;

tonno ;

; salmone ;

; soia.

Ecco questi sono dei piccoli esempi che ci fanno capire che sono alimenti veramente facili da trovare e che, tra l’altro, siamo anche abituati a consumare. Quando si ha la congiuntivite in atto, allo stesso tempo, ci sono alcuni cibi da evitare. Come succede per altri casi, va ridotto il consumo di zuccheri e grassi. Anche i latticini non biologici vanno consumati con più cautela, stessa cosa vale per il pesce o la carne da allevamento.

E se fosse causato da allergia?

Abbiamo detto che tra le cause ci può essere anche l’allergia. In questo caso bisogna prima capire l’agente scatenante. Successivamente bisogna ridurre l’apporto di istamina che ricaviamo anche con il cibo. L’istamina è la molecola dell’allergia. I cibi che ne sono ricchi sono:

pomodori ;

; conserve;

crauti;

sale come il ketchup;

crostacei ;

; pesce in scatola.

Bisogna studiare e rivedere tutta la lista degli alimenti da evitare in questi casi. Poi, a seconda della causa, andiamo a comprendere meglio quali cibi mangiare e quali no. Potremmo magari farci aiutare da uno specialista, che ci seguirà passo per passo verso la guarigione. Veramente assurdo come questo fastidio che si può avere agli occhi con la giusta alimentazione possa trovare una soluzione.