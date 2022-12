Finalmente torna il taglio più alla moda dell’inverno, perfetto per i capelli fini e senza volume

Tra le tendenze invernali si sta affermando un taglio di capelli chic e perfetto per chi vorrebbe mostrare qualche anno in meno. Sta bene su molti tipi di viso e serve a dare volume alle chiome più sottili. Scopriamo di quale si tratta e come sfoggiarlo al meglio.

I capelli esprimono eleganza e sensualità tanto quanto gli accessori che portiamo e possono dire molto di una persona. Tenendoli curati miglioreremo l’aspetto e risulteremo più gradevoli alla vista. Scegliere il taglio che più si addice a noi non è sempre facile. Le opzioni sono tantissime e non tutte sono in grado di valorizzare il nostro viso.

Per fortuna, con l’autunno abbiamo assistito a un grande ritorno di fiamma. Un’acconciatura già di moda nel passato ha rimesso piede sulle passerelle, conquistandole. Le star l’hanno amata alla follia e anche noi potremmo non farne più a meno.

Finalmente torna il taglio più alla moda, il bob che molte hanno sempre sognato

La parola bob probabilmente non inculcherà nulla di nuovo nella nostra testa. È niente meno che il caschetto che tutte conosciamo e che abbiamo imparato ad apprezzare. Eppure ogni volta è in grado di stupirci, perché sa riproporsi in forme diverse e originali. Proprio in questo momento, c’è una variante in particolare che sembra spopolare per le strade e sul Red Carpet. Si tratta dello sharp bob.

Ma cos’ha di speciale? Semplice, è il perfetto compromesso tra lungo e corto che risalta i pregi e copre i difetti. Questa acconciatura in voga negli anni ’90 è, infatti, un must-have del momento. Si caratterizza per la lunghezza contenuta, al massimo poco più in giù della mandibola. Nel risultato finale si nota un leggero arrotondamento interno delle punte e un sapiente impiego di geometrie. Non ci sono ciuffi ribelli o scalature, che restano un ricordo dello shag.

Anche per visi tondi e chiome ispide

Chi è alla ricerca di un’acconciatura efficace sarà contenta perché finalmente torna il taglio più alla moda. Per sapere quale sia la lunghezza ideale di sharp bob, potremmo basarci su diversi parametri. Potremmo, per esempio, seguire la regola matematica del 2,25. Se abbiamo un viso arrotondato, invece, consigliamo di scendere appena sotto al mento, per allungarlo. In questo modo riusciremo a donare anche un equilibrio generale.

Un altro pregio dello sharp bob è quello di saper dare corpo ai capelli fini. Merito dell’asciugatura con spazzola arrotondata e phon, che rende il taglio più pieno. Persino chi deve fare i conti con una chioma ispida potrebbe trarne vantaggio. Anche in questo caso basterà non accorciare troppo il caschetto, per mantenerne la tipica affilatura.

Consigli per evitare i capelli deboli e fragili

L’uso improprio di piastre e pettini e il cambio di stagione potrebbero mettere alla prova la chioma, indebolendola. Per rinforzare i capelli esistono specifici integratori sul mercato.

Ma innanzitutto sarebbe bene prevenire il problema. Tutto parte dalla doccia; abbandoniamo i prodotti aggressivi e utilizziamo uno shampoo delicato e privo di alcol. Inoltre dovremmo applicare settimanalmente una maschera nutritiva al posto del balsamo. Infine, cerchiamo di asciugarli nella stessa direzione, dalle radici alle punte. Mettiamo un bocchettone all’asciugacapelli per scongiurare l’effetto crespo.