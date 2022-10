Per capelli sfibrati e deboli l’economico rimedio della nonna con olio e aceto

I capelli, per tanti, rappresentano un vero tormento. Ad esempio, la perdita di capelli per donne a 30 anni, ma anche a 40 anni o a 60 anni, non è una sensazione piacevole. Per non parlare del diradamento dei capelli frontale nelle donne che ci spinge a cercare soluzioni.

I motivi possono essere differenti. La perdita dei capelli per lo stress nella donna non è una novità, purtroppo. E qualcuna ha capelli come paglia senza sapere cosa fare. Per fortuna, esisterebbero dei rimedi della nonna per rinforzare i capelli.

I capelli sfibrati che cadono sono un vero problema per tante donne

Con un occhio al portafoglio, perché certi prodotti ovviamente comportano un costo. Che tante famiglie fanno fatica a permettersi. Con la bolletta della luce raddoppiata e con la bolletta del gas triplicata, quando va bene, le uscite sono sempre difficili da prevedere. E tante volte costringono a una spesa settimanale economica famigliare con 100 euro appena.

Insomma, di necessità virtù, come si suole dire. Se non possiamo permetterci certi acquisti, occorre trovare delle alternative. Per fortuna, per capelli sfibrati e deboli sarebbe incredibile questo impensabile rimedio grazie a un alimento che in tanti hanno in casa.

Esisterebbero rimedi naturali per tanti tipi di problema dei capelli

In effetti, in base al tipo di problema che abbiamo riguardante i nostri capelli potremmo trovare una soluzione economica. Per capelli grassi, ad esempio, dopo lo shampoo, mischiare succo d’ananas con fecola di patate potrebbe essere un buon rimedio, se fatto tre volte a settimana.

Incredibile poi come, aggiungendo allo shampoo un bicchierino di vodka e aceto di vino bianco, aiuti ad avere dei capelli più brillanti e lucidi. E per prevenire o ridurre la caduta dei capelli, massaggiarli con del caffè (non bollente) possa essere un grande beneficio. Del resto, anche con i fondi del caffè si potrebbero avere degli ottimi risultati.

Per capelli sfibrati e deboli questo impensabile rimedio utilizza un alimento in frigorifero

L’alimento in questione è la maionese e si può fare una maschera davvero utile per capelli sfibrati e deboli. Avrebbe, infatti, un effetto anticaduta ma anche riparatore dei nostri capelli. Mettiamo olio, aceto e olio di oliva in un recipiente. Dovremo emulsionare, aggiungendo olio, fino ad ottenere una crema che ricordi la maionese. A questo punto, su capelli che siano umidi, potremo applicare il nostro composto. Ricopriamo il tutto con una pellicola alimentare e lasciamo lavorare per circa 30 minuti. Laviamo ora i capelli (meglio con uno shampoo delicato) con acqua tiepida e asciughiamoli evitando temperature alte. Basta farlo una volta a settimana.

