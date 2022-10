E se dopo Liz Truss fosse Carlo III ad abdicare, il Re col materasso sulle spalle

A fronte di tutte le gaffe di re Carlo III in tanti si chiedono se sia la persona giusta al posto giusto. E cioè se ci sia una possibilità remota che possa abdicare. Allo stato attuale è l’unica colonna del Regno Unito, Stato che non può che poggiarsi su di lui. Se solo fossimo superstiziosi, potremmo pensare si tratti di un autunno caldo e maledetto per l’Inghilterra. Dapprima lo scapigliato Boris Johnson si dimette, poi arriva lei, Liz Truss pronta a risollevare il Paese. E invece dopo soli 44 giorni fa le valigie e ammette pubblicamente le sue incapacità. Nel mezzo muore la Sovrana, simbolo di solidità e fortezza per tutti gli inglesi. Al momento rimane Carlo. E poi c’è Camilla.

Le falle di Carlo III che farebbero rivoltare nella tomba la Regina Elisabetta

E se dopo Liz Truss fosse Carlo III, il Re, a mollare la presa? Ha 73 anni e nel suo primo discorso alla Nazione dice chiaramente che non è sua intenzione abdicare. Solo che prima di allora ancora non ha regnato e da subito s’imbatte in piccoli scatti d’ira. Tutta colpa della penna che non scrive e altre scioccherie che però fanno il giro del Mondo tramite social. Dovrà iniziare a capire che ogni sua mossa e ogni respiro è in Mondovisione.

Ancora, su di lui pende l’ombra di Diana per cui, si dice, persiste una fetta di inglesi che non gli perdona il tradimento protratto con l’attuale Regina consorte Camilla. Per non parlare del fatto che Carlo si farebbe spalmare il dentifricio sullo spazzolino da un dipendente e, quando viaggia, un camper porta per lui tutti i suoi beni di prima necessità. Compreso l’amato materasso. Insomma, risulta certamente poco elastico, in barba alla volontà generale che vorrebbe alleggerire un poco i rigidi protocolli, ivi compresi vizi e capricci, visto che nel frattempo l’economia del Paese è alle corde. E se mamma sapesse che vende pure i cavalli, si farebbe presto a dire che forse non ne sta azzeccando una. Però il trono gli spetta e, per adesso, è lì.

E se dopo Liz Truss fosse Carlo III ad evadere gli impegni

A stare nei panni degli inglesi, in questo momento, non ci penserebbe nessuno, perché le sorti per adesso poggiano sul Re Carlo. Il Sovrano rifiuta anche la richiesta di incontro privato di Meghan, moglie di Harry, che, comunque la si voglia mettere, è pur sempre la nuora alla ricerca disperata di cercare un canale di comunicazione col papà del maritino. Ma per adesso Carlo non ne vuole sapere di abdicare e in effetti di questi periodi, per i confini British, avere Carlo al trono è il male minore.

