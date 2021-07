Ogni anno, in questo periodo, ci sarà sempre qualcuno che dirà che un’estate così calda non la si viveva da almeno 30 anni.

Ogni estate, infatti, ci sembra sempre più calda della precedente, ma chissà se la vivono così anche le nostre piante. Non è dato saperlo, ciò che invece è certo è che anche per le piante il caldo di questo periodo non è facile da sopportare.

Per questo motivo potrà capitarci di notare che i nostri fiori inizieranno ad ammosciarsi e a tendere verso il basso.

Ecco perché sarà compito nostro aiutare le piante dando quella dose di energia in più per rigenerarsi ed essere più forti. Un’idea per farlo è questo strepitoso macerato da preparare comodamente a casa in poche e semplici mosse e senza spendere 1 centesimo. Scopriamo insieme come fare.

Pochi sanno che questo fertilizzante gratuito è un vero toccasana per le piante

Le idee per creare nutrimento per le nostre piante partendo dai prodotti di scarto che abbiamo in casa sono tante. Ad esempio, abbiamo spiegato come preparare un ottimo fertilizzante gratuito con le bucce degli agrumi in questo articolo.

Oggi, invece, scopriremo come creare un vero toccasana per le piante riutilizzando le bucce di banane.

Una preparazione semplice e veloce

In un contenitore abbastanza largo uniamo acqua e bucce di banana. Il rapporto dovrà essere di 1 buccia di banana ogni 2 litri di acqua. Lasciamo macerare il tutto per 24-48 ore. Più tempo passerà e più le bucce di banana rilasceranno nell’acqua nutrienti molto preziosi per le nostre piante.

L’utilizzo ideale di questo fertilizzante

Trascorso questo tempo, il portentoso fertilizzante sarà pronto. Il modo migliore per utilizzarlo è innaffiare i nostri gerani che, grazie a questo prodotto, diventeranno più belli e aumenteranno la loro fioritura. Infatti in pochi sanno che questo fertilizzante gratuito è un vero toccasana per le piante. Innaffiamo i nostri gerani almeno 2 volte a settimana con il fertilizzante alle banane, controllando che il terreno sia ben asciutto tra un’innaffiatura e l’altra.

Attenzione agli orari

Il momento migliore per innaffiare i nostri gerani sarà di sera o di mattina presto, quando le temperature sono generalmente più basse. Questo fertilizzante è ottimo anche per irrigare l’orto e per rendere il terreno più fertile.

Approfondimento

