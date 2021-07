Tutti noi vorremmo avere una casa sempre pulita, igienizzata e profumata. Questo, possiamo dirlo, è il desiderio di tantissime persone. Infatti, quando si entra nel proprio appartamento, tutto ciò che si vorrebbe avvertire è brillantezza e buon odore. Ma non sempre le cose sono così facili. Soprattutto a causa di un nemico comune che potrebbe metterci i bastoni tra le ruote. Stiamo parlando, ovviamente, della polvere, così comune nelle case e così fastidiosa. E oggi vogliamo consigliare un rimedio che potrebbe aiutarci ad eliminarla definitivamente. Vediamo, dunque, che cosa dobbiamo fare con esattezza.

Questi ingredienti naturali elimineranno la polvere della nostra casa in un battito di ciglia

La polvere è davvero un nemico duro da sconfiggere. Per dirle definitivamente addio, dovremo procurarci alcuni elementi fondamentali che potranno davvero fare la differenza. Per prima cosa, prendiamo 10 ml di olio extravergine di oliva. Ora, procuriamoci anche 80 ml di acqua distillata, 50 di aceto di mele, una bustina di tè nero e 10 gocce di tea tree oil. Inoltre, cerchiamo in casa uno spruzzino ormai vuoto, laviamolo e disinfettiamolo e teniamolo con noi per mettere in pratica questo rimedio della nonna.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco come realizzare in pochi passi il nostro spray contro la polvere per rendere la casa pulita e profumata

Dunque, dare vita al nostro spray sarà davvero un gioco da ragazzi. Infatti, tutto ciò che dovremo fare sarà mixare gli ingredienti che abbiamo già sottolineato. Dopo averli mescolati e esserci assicurati che siano ben amalgamati tra di loro, mettiamoli nello spruzzino vuoto. Prima di usarlo sui mobili o in giro per la casa, agitiamo bene il contenitore. Solo successivamente potremo spruzzare la miscela sulle zone interessante. E ora passiamo un panno in microfibra pulito per rimuovere il tutto e vedremo il risultato. Non potremo che esserne soddisfatti! Perciò, ora lo sappiamo. Questi ingredienti naturali elimineranno la polvere della nostra casa in un battito di ciglia!

Approfondimento

Un trucco che nessuno conosce farà brillare il pavimento come non mai e lo renderà sempre splendente e senza aloni