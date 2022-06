Assomiglia a un cane bassotto questo gatto piccolissimo che è adatto all’appartamento perché resta un tenero e simpatico cucciolo per sempre 

Quando decidiamo di adottare un animale domestico teniamo presente diverse caratteristiche cosicché lo stesso possa fare al caso nostro. Prima di tutto indubbiamente dovrà conquistarci la sua aria e la sua espressione, dovrà essere amore a prima vista. Dopo di che, dovremo valutare anche alcuni aspetti pratici, quale lo spazio che abbiamo a disposizione.

Se ad esempio dovessimo ambire a uno dei cani più grandi del Mondo dovremmo avere un’abitazione alquanto ampia e non guasterebbe un cortile.

Diversamente sarà meglio puntare su taglie più piccole.

Solitamente questo tipo di discorsi si tende a farli per quanto concerne gli amici canini, in realtà potrebbero prestarsi anche a quelli felini.

Un mini micio

Siamo abituati a considerare i gatti quasi di taglia standard quando non è affatto così. Anche il micio può infatti differire nella taglia e arrivare ad avere dimensioni davvero minute.

È il caso del Munchkin, una razza davvero particolare. Infatti assomiglia a un cane bassotto questo gatto piccolissimo dal corpo tondo e le zampe corte.

In lunghezza raggiungerebbe al massimo una ventina di centimetri. La sua altezza si aggirerebbe tra i 15 cm e i 20 cm, mentre peserebbe tra i 2 e i 4 kg.

I gatti comuni normalmente invece sarebbero lunghi il doppio, una cinquantina di centimetri senza considerare la coda. Contando quest’ultima il più delle volte si arriva a superare gli 80 cm.

Anche per quanto concerne il peso e l’altezza si parlerebbe di cifre superiori rispetto al Munchkin.

Il Munchkin è un gatto molto grazioso e a tratti buffo. Oltre alle caratteristiche già evidenziate, ha una testa bella tonda da cui spiccano i suoi occhietti e il suo musetto.

Può essere a pelo corto o medio, nonché di diverse colorazioni e disegni.

Al contrario di quanto si possa pensare, la sua origine non è artificiale bensì dovuta a una mutazione genetica naturale.

Questa razza sta conquistando davvero tutti perché realizza il desiderio di non vedere crescere il nostro gattino. Risulta davvero adorabile insomma e ancor più per il suo carattere. Infatti, sarebbe davvero socievole con le persone e gli altri animali. In più sarebbe un giocherellone nato che ama scorrazzare, saltare e divertirsi. Un membro perfetto insomma per una famiglia.

Vi è da sottolineare il fatto che non richieda cure particolari se non alcune attenzioni. La prima è di non essere lasciato da solo perché mal tollera la solitudine. L’altra è di stare accorti a lui perché a causa delle sue misure ridotte può infilarsi un po’ ovunque nonché sgattaiolare via facilmente.

