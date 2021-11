Un gatto è un compagno di vita ideale. Non ci deluderà mai ed è sempre capace di risollevarci d’umore. Perfino quando combina qualche casino riesce a farci sorridere.

A seconda delle inclinazioni personali e di vari fattori, quando si adotta un gatto si propende per una razza rispetto ad un’altra. Ad esempio chi non vuole la casa piena di pelo preferirà determinate razze che creano meno difficoltà.

Vi sono diversi aspetti da valutare per trovare il compagno perfetto. Probabilmente potrebbe essere questo gatto d’appartamento dalla particolare coda a nuvoletta che è socievole e affettuoso come un cane.

Il compagno perfetto

Molti aspiranti padroni di gatti cercano un micio in grado di adattarsi perfettamente alla vita in appartamento. Un aspetto fondamentale per chi non ha a disposizione un giardino, o che comunque vuole un amico da tenere in casa e con cui condividerla.

Oltre all’adattabilità, non meno importante il carattere. Spesso si vorrebbe un amico affettuoso, ma si teme che i felini siano più freddi rispetto ai cani.

Ovviamente sarà da considerarsi anche l’estetica, poiché dovrà conquistare e ammaliare come un colpo di fulmine, magari con qualche particolarità. Non guasterebbe poi averne uno in grado di distinguersi dalla massa.

Buone notizie per chi dà priorità a determinati elementi, possiamo cominciare già a selezionare i nomi più originali e sfiziosi per il nostro gatto. Infatti, questo gatto ideale esiste e ci sta solo aspettando.

Questo gatto d’appartamento dalla particolare coda a nuvoletta è socievole e affettuoso come un cane

Poco conosciuto e poco diffuso, il Kurilian Bobtail è un gatto davvero straordinario. È una razza naturale e tipica dell’arcipelago Kurili. Questo potrebbe farci pensare che sia selvaggio, in realtà dentro casa vive alla grande. Infatti non solo ha un temperamento tranquillo ma è anche estremamente intelligente, oltre che agile.

Non è il solito gatto che hanno tutti, anzi, nell’aspetto ricorda quasi una lince. Questo per le orecchie leggermente appuntite, ma soprattutto per la particolarissima coda. È corta e morbida, quasi un sofficissimo batuffolo.

Fisicamente è robusto ed ha una simpatica facciotta piuttosto piena e larga.

Il suo pelo è lungo ma richiede poche cure, in più dovrebbe essere anallergico. Lo si trova in diverse colorazioni chiare e scure, spesso associate al bianco.

Ma l’aspetto più sorprendente è il suo carattere. È un gatto socievole con la famiglia e spesso anche con gli estranei. Inoltre, sviluppa massimo attaccamento e lealtà al proprio padrone. È estremamente affettuoso e giocherellone anche con i bambini.

Tutte queste caratteristiche lo rendono simile a un cane. Dunque, potrebbe essere un buon compromesso anche per gli indecisi tra i due animali.

Il Bobtail Kurilian, insomma, potrebbe essere l’amico ideale sia per una famiglia che per i single. Certamente la sua presenza sarà sempre una boccata d’aria fresca e non ci farà mai sentire soli.

Approfondimento

Non solo caldi cappottini ma questi semplici quanto amorevoli accorgimenti per proteggere cani e gatti dal freddo